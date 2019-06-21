"Російської не знають": Макаревич зробив відверте зізнання про онуків

Лідер культового гурту "Машина времени" Андрій Макаревич зізнався, що його онуки не розуміють російської мови.

Про це він розповів в інтерв'ю "Комсомольскій правді", де розкрив деталі майбутнього концерту музичного колективу.

Зокрема, він пояснив, що внуки живуть у США. Звідти вони приїдуть на ювілейний концерт "Машини времени".

Андрій Макаревич в інтерв'ю "КП"

"В Америці онуки. Молодшій – 11, старшій – 17, і хлопцеві – 19. Це діти американського чоловіка моєї доньки Дани. Маленька – Сара. Старша – Емма, вона нещодавно коледж закінчила. А хлопець – Джиммі, він баскетболіст. Ми ж в Америці грали багато разів, вони приходили. Приїдуть і на наш ювілейний концерт. Їм подобається. Але вони все по-своєму чують. вони російської не знають. Може, Саш, все ж виріжеш це із нашого ювілейного інтерв'ю", – зніяковів він.

Андрій Макаревич "КП"

Також багатьох цікавило питання про особисте життя музиканта. Адже він є батьком трьох дітей від першого шлюбу. З гримером Наталією Голуб розлучився у 2010 році, після чого перестав афішувати своє особисте життя.

"Чому особисте життя так називається? Тому що воно особисте. Я абсолютно не зобов'язаний відповідати на запитання про свої почуття. Я вважаю, що ставити такі питання – ознака поганого тону", – сказав він.

Андрій Макаревич Комсомольська правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, Макаревич часто критикує російську владу та її дії. Нещодавно він виступив проти роздачі паспортів РФ на Донбасі, через що скандальна співачка Юлія Чичеріна на нього накинулася. Вона розповіла про "гуманітарну катастрофу" і "ф*шистів" в Україні.

Пізніше розгорівся скандал, що "Машина часу" збирається виступити 12 червня за стінами Кремля, після чого Макаревич звернувся до росіян через критику на свою адресу, зазначивши, що всередині людей "занадто багато л*йна".

І буквально за кілька днів до Дня Росії стало відомо, що "Машина часу" не виступить в Москві на святі, тому що хтось подзвонив і зірвав вихід колективу на сцену.

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