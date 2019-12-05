"Мене б не було в живих": російський актор розповів, як дивом уникнув загибелі

Відомий російський актор Євген Миронов згадав, як дивом уникнув загибелі.

Так, за словами артиста, він працював над складною в технічному плані виставою. У ній була задіяна маса декорацій, в тому числі труби, балки та різноманітні двері. Одного разу, під час виступу, Миронов не помітив одну з перешкод і сильно вдарився об неї головою. На щастя, в той момент на артистові була перука, яка і врятувала йому життя, повідомляє Starhit.

Євген Миронов Фото: versiya.info

"Я вдарився головою об декорації так сильно, що якби не перука, мене б, напевно, не було в живих. Але струс отримав. Довелося скасувати наступний спектакль. Але той я дограв — якось плавно", — розповів Миронов.

Євген Миронов Фото: instagram/emironovofficial

Крім того, він зазначив, що тепер завжди вітається і ввічливо спілкується з технічним персоналом, який займається установкою декорацій. Адже саме від цих людей, зрештою, залежить життя і безпека артистів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як російська співачка Алла Пугачова змінила життя актора Євгена Миронова.

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