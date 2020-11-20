Російський актор на церемонії прощання з Віктюком звернувся до режисера українською мовою

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
4,4 т.
Роман Віктюк та Сергій Маковецький

Російський актор Сергій Маковецький звернувся до померлого режисера, народного артиста України та Росії Романа Віктюка, на церемонії прощання в Москві.

Так, він заявив, що Віктюк завжди "підіймав глядачів та артистів в небо" своєю роботою. Потім перейшов на українську мову, щоб подякувати режисерові за все, що він зробив. Про це повідомляє видання "КП".

"Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне", – сказав Маковецький.

Маковецький на церемонії прощання з Віктюком в Москві

Нагадаємо, що 20 листопада в Москві відбулася церемонія прощання з Романом Віктюком. Артиста провели в останню путь гучними оплесками. 21 листопада труну з тілом режисера відправлять в його рідне місто Львів. Церемонія прощання з Віктюком пройде в театрі Перший театр і розпочнеться о 10 ранку в понеділок, 23 листопада. Відспівувати артиста будуть в Церкві святого Андрія. Похорони пройдуть на Личаківському кладовищі о 15:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

похороншоу-бизнесшоуРоман Віктюк