Російський актор на церемонії прощання з Віктюком звернувся до режисера українською мовою

Російський актор Сергій Маковецький звернувся до померлого режисера, народного артиста України та Росії Романа Віктюка, на церемонії прощання в Москві.

Так, він заявив, що Віктюк завжди "підіймав глядачів та артистів в небо" своєю роботою. Потім перейшов на українську мову, щоб подякувати режисерові за все, що він зробив. Про це повідомляє видання "КП".

"Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне", – сказав Маковецький.

Нагадаємо, що 20 листопада в Москві відбулася церемонія прощання з Романом Віктюком. Артиста провели в останню путь гучними оплесками. 21 листопада труну з тілом режисера відправлять в його рідне місто Львів. Церемонія прощання з Віктюком пройде в театрі Перший театр і розпочнеться о 10 ранку в понеділок, 23 листопада. Відспівувати артиста будуть в Церкві святого Андрія. Похорони пройдуть на Личаківському кладовищі о 15:00.

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