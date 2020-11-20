Російський актор на церемонії прощання з Віктюком звернувся до режисера українською мовою
Російський актор Сергій Маковецький звернувся до померлого режисера, народного артиста України та Росії Романа Віктюка, на церемонії прощання в Москві.
Так, він заявив, що Віктюк завжди "підіймав глядачів та артистів в небо" своєю роботою. Потім перейшов на українську мову, щоб подякувати режисерові за все, що він зробив. Про це повідомляє видання "КП".
"Шановний пане Романе! Я вам щиро дякую! Вибачте, будь ласка, нас. Вічна вам пам'ять. Царство вам небесне", – сказав Маковецький.
Нагадаємо, що 20 листопада в Москві відбулася церемонія прощання з Романом Віктюком. Артиста провели в останню путь гучними оплесками. 21 листопада труну з тілом режисера відправлять в його рідне місто Львів. Церемонія прощання з Віктюком пройде в театрі Перший театр і розпочнеться о 10 ранку в понеділок, 23 листопада. Відспівувати артиста будуть в Церкві святого Андрія. Похорони пройдуть на Личаківському кладовищі о 15:00.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Режисер Роман Віктюк помер 17 листопада на 85-му році життя.
Причиною смерті стали ускладнення після коронавірусу – у артиста трапився інсульт.
З'ясувалося, що багато років режисер боровся з раком, а COVID-19 його "добив".
Спадок Віктюка дістанеться його сестрам і племінниці, які проживають у Львові.
Повідомлялося, що режисер жодного разу не був одружений, дітей у нього нібито теж не було.
Пізніше виявилося, що у нього є донька та внуки в Україні.