Російські актори підтримали засуджених за участь в мітингах: відео

Російські актори записали відео на підтримку засуджених за участь в мітингах, які проходили в Москві влітку 2019 року.

У записі взяли участь Павло Дерев'янко, Євген Циганов, Олександр Яценко, Олександр Горчілін, Юрій Борисов, Олександр Паль, Микита Кукушкін, Артур Смольянінов, Григорій Добригін, Олександр Ільїн-молодший, а також комік Данила Поперечний. Ролик опубліковано на YouTube-каналі "Свободу всім".

Відео називається "Пряма мова". Актори розповідають історії засуджених за участь в акціях протесту від першої особи.

"У ситуації, коли ні конституція, ні адвокати, ні здоровий глузд не заважають суду виносити вироки, несумірні з реальністю, допомогти фігурантам "московської справи" може тільки увага громадськості і ЗМІ. Ми сподіваємося, що ці історії нагадають людям, як важливо залишатися небайдужими, щоб завтра не опинитися на місці тих, кому сьогодні дуже потрібна наша допомога", - йдеться в описі до відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський репер Oxxxymiron виступив з промовою проти судової системи Російської Федерації. Так, він провів літературні читання "Сядь за текст", в яких взяли участь безліч зірок з РФ.

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