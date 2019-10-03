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3 жовтня • оновлено в 09:47
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Російські актори підтримали засуджених за участь в мітингах: відео

1.9т Читати матеріал російською

Російські актори записали відео на підтримку засуджених за участь в мітингах, які проходили в Москві влітку 2019 року.

У записі взяли участь Павло Дерев'янко, Євген Циганов, Олександр Яценко, Олександр Горчілін, Юрій Борисов, Олександр Паль, Микита Кукушкін, Артур Смольянінов, Григорій Добригін, Олександр Ільїн-молодший, а також комік Данила Поперечний. Ролик опубліковано на YouTube-каналі "Свободу всім".

Російські актори підтримали засуджених за участь в мітингах: відео
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Відео називається "Пряма мова". Актори розповідають історії засуджених за участь в акціях протесту від першої особи.

"У ситуації, коли ні конституція, ні адвокати, ні здоровий глузд не заважають суду виносити вироки, несумірні з реальністю, допомогти фігурантам "московської справи" може тільки увага громадськості і ЗМІ. Ми сподіваємося, що ці історії нагадають людям, як важливо залишатися небайдужими, щоб завтра не опинитися на місці тих, кому сьогодні дуже потрібна наша допомога", - йдеться в описі до відео.

Як раніше писав OBOZREVATEL, популярний російський репер Oxxxymiron виступив з промовою проти судової системи Російської Федерації. Так, він провів літературні читання "Сядь за текст", в яких взяли участь безліч зірок з РФ.

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Росія Москва
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Руденко Вован
Руденко Вован
Урусия страна рабов,холопов и чурбанов.
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3
Руденко Вован
Руденко Вован
Сироткин Андрюха, от членлсоса слышу.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Руденко Вован, пополиз..чья б корова хрюкала)
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hunt andres
hunt andres
И Лобанов с Палем туда же? Уже смешно)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это что за актеры??? Ни одного мурла не знаю
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