Російська телеведуча заявила про знущання Шепелєва з Фріске

Російська телеведуча Лєра Кудрявцева заявила, що Дмитро Шепелєв знущався з покійної дружини Жанни Фріске.

49-річна зірка стала гостею програми "Обережно, Собчак!". У кінці випуску їй запропонували зіграти в супергру. Кудрявцева мала вибрати з кількох знайомих і публічних людей того, про кого вона знає найстрашніший секрет (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Серед запропонованих був і Шепелєв. У відповідь Лєра зізналася, що справді знає про нього досить багато секретів, але відмовилася говорити, про що саме йдеться.

"Усі знають один бік, а я знаю з іншого боку, з менш прекрасного. Там довга історія, як він із Жанки знущався. Я його ненавиджу після цього", – зазначила Кудрявцева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, попзірка Жанна Фріске померла 15 червня 2015 року від раку мозку. Зі злоякісною неоперабельною пухлиною співачка боролася близько двох років. Тоді її постійно підтримував чоловік, телеведучий Дмитро Шепелєв. Він самотужки виховує їхнього спільного сина Платона, якому нещодавно виповнилося сім років (на момент смерті матері хлопчику було два роки).