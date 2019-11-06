Головна Новини
6 листопада • оновлено в 08:53
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Загальмована і опухла": російська співачка налякала шанувальників неадекватною поведінкою на сцені

2.7т Читати матеріал російською

Популярна російська співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, виступила в Казані і налякала шанувальників своєю неадекватною поведінкою.

Відповідне відео було опубліковано в соцмережі Instagram користувачем Кларою Гаврилівною (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Скину відео з концерту МакSим в Казані. Не знаю що з нею, порожній погляд, тупі рухи рукою і мільйон запинок", — написала дівчина.

МакSим

МакSим

Фото: muz1.tv

Новини
Леді Гага впала зі сцени: в мережі з'явилося відео конфузу

Зазначимо, що інші користувачі в коментарях до публікації також розкритикували співачку.

"Загальмована і опухла": російська співачка налякала шанувальників неадекватною поведінкою на сцені
"Загальмована і опухла": російська співачка налякала шанувальників неадекватною поведінкою на сцені
"Загальмована і опухла": російська співачка налякала шанувальників неадекватною поведінкою на сцені
"Загальмована і опухла": російська співачка налякала шанувальників неадекватною поведінкою на сцені
"Загальмована і опухла": російська співачка налякала шанувальників неадекватною поведінкою на сцені

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, потрапила в жахливу ДТП. Артистка сильно постраждала.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel