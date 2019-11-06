"Загальмована і опухла": російська співачка налякала шанувальників неадекватною поведінкою на сцені

Популярна російська співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, виступила в Казані і налякала шанувальників своєю неадекватною поведінкою.

Відповідне відео було опубліковано в соцмережі Instagram користувачем Кларою Гаврилівною (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Скину відео з концерту МакSим в Казані. Не знаю що з нею, порожній погляд, тупі рухи рукою і мільйон запинок", — написала дівчина.

МакSим Фото: muz1.tv

Зазначимо, що інші користувачі в коментарях до публікації також розкритикували співачку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співачка Марина Абросимова, відома під псевдонімом МакSим, потрапила в жахливу ДТП. Артистка сильно постраждала.

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