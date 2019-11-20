"Російська Кардаш'ян" викликала подив стегнами в прозорих брюках

Відома модель Анастасія Квітко, яку ЗМІ називають "російською Кім Кардаш'ян", порадувала шанувальників новим пікантним знімком.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед численних шанувальників.

Зокрема, зірка продемонструвала пишні форми, обтягнуті мереживними прозорими брюками, під якими були крихітні трусики. Фото було зроблено на тлі мегаполіса.

У коментарях користувачі висловили захоплення пишними формами Квітко. Хоча деякі задалися питанням, чи дійсно її сідниці виглядають так насправді, або це фотошоп. "Чорт забирай, вони справжні?!" – задався питанням один з фоловерів.

Інші пікантні кадри з Анастасією Квітко

Квітко в стрінгах на шезлонгу instagram / anastasiya_kvitko

Квітко - пікантне фото instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в купальнику instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко - вид ззаду instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко позує в купальнику instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко в соблазнітелній білизні instagram / anastasiya_kvitko

Російська "Кардаш'ян" показала голі сідниці instagram / anastasiya_kvitko

Російська "Кардаш'ян" - пікантне фото instagram / anastasiya_kvitko

Анастасія Квітко instagram / anastasiya_kvitko

Як повідомляв OBOZREVATEL, Квітко вже неодноразово ловили на використанні фоторедактора. Володарку пишних форм одного разу спіймали на пляжі. Як стало відомо, її стегна були всі в целюліті.

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