"Роман, звичайно!" Балан і Кароль відверто заговорили про свої стосунки

Українська співачка Тіна Кароль і молдавський співак Дан Балан вперше розповіли про свої стосунки.
В інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" зірки зізналися, чи є між ними роман.
Тіна Кароль і Дан Балан
кадр з відео
Так, зокрема, артисти прокоментували свій спільний виступ на премії M1 Music Awаrds, під час якого багато хто відзначив зворушливі почуття Тіни і Дана один до одного. У якийсь момент зірки мало не поцілувалися.
За словами Балана, це була ідея Кароль:
"Це ідея Тіни. Вона посеред ночі дзвонить, я сплю, вона каже:" У мене така ідея. А якщо ми використаємо один мікрофон на двох". Тіна, спимо, потім завтра поговоримо про всі ці ідеї. Прокидаюся, а у мене візуалізація, як ми на великій сцені з одним мікрофоном".
Тіна Кароль і Дан Балан
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Також Осадча поцікавилася, чи є між співаками роман. На що Балан відповів:
"Роман, звичайно! Роман, написаний рукою генія".
Тіна Кароль і Дан Балан
прес-служба 1 + 1
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль позувала в чорному купальнику, буквально підірвавши мережу пристрасним фото.
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