"Роман, звичайно!" Балан і Кароль відверто заговорили про свої стосунки

Українська співачка Тіна Кароль і молдавський співак Дан Балан вперше розповіли про свої стосунки.

В інтерв'ю Каті Осадчій для програми "Світське життя" зірки зізналися, чи є між ними роман.

Тіна Кароль і Дан Балан кадр з відео

Так, зокрема, артисти прокоментували свій спільний виступ на премії M1 Music Awаrds, під час якого багато хто відзначив зворушливі почуття Тіни і Дана один до одного. У якийсь момент зірки мало не поцілувалися.

За словами Балана, це була ідея Кароль:

"Це ідея Тіни. Вона посеред ночі дзвонить, я сплю, вона каже:" У мене така ідея. А якщо ми використаємо один мікрофон на двох". Тіна, спимо, потім завтра поговоримо про всі ці ідеї. Прокидаюся, а у мене візуалізація, як ми на великій сцені з одним мікрофоном".

Тіна Кароль і Дан Балан Інстаграм

Також Осадча поцікавилася, чи є між співаками роман. На що Балан відповів:

"Роман, звичайно! Роман, написаний рукою генія".

Тіна Кароль і Дан Балан прес-служба 1 + 1

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль позувала в чорному купальнику, буквально підірвавши мережу пристрасним фото.

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