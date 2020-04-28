Роман Сасанчін переміг на "Голосі Країни": які пісні він виконував на проекті

У неділю, 26 квітня, відбувся фінал популярного вокального шоу "Голос країни-10". Переможцем 10 сезону проекту став Роман Сасанчін з команди Тіни Кароль.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити, які пісні привели його до перемоги в шоу.

Переможною для Сасанчіна стала пісня "Цвіте черешня", яку він виконав в суперфіналі шоу.

Під час нокаутів Роман Сасанчін відправився на "лавку запасних". Дан Балан не вважав за потрібне дати йому місце в фіналі шоу. Але, хлопця врятувала Тіна Кароль.

У восьмому епізоді шоу Сасанчін "воював" з Сергієм Клейнісом і переміг.

Прийшов підкорювати шоу Роман Сасанчін з легендарним хітом Алессандро Сафіна "Luna tu". Під час сліпих прослуховувань хлопець здивував тренерський склад, обравши не Тіну Кароль, з якою він вже перемагав в шоу, а молдавського музиканта Дана Балана.

Зазначимо, що Сасанчін вже перемагав в шоу "Голос". Він приніс перемогу Тіні Карроль у другому сезоні "Голос.Діти". Під час сліпих прослуховувань Сасанчін виконав "Пісню про рушник".

До перемоги юного Сасанчіна в суперфіналі призвело кілька композицій: легендарна "Одна калина", лірична "Дивлюсь я на небо" і виконана разом з Русланом Аслановим пісня "Україна це ми".

Роман Сасанчін – "Одна Калина"

Роман Сасанчін – "Дивлюсь я на небо"

Тіна Кароль, Руслан Асланов, Роман Сасанчін – "Україна це ми"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як розвивалися "стосунки" Кароль і Балана на "Голосі країни-10".

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