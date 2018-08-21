"Роблю, як вважаю за потрібне": всесвітньовідомий кінорежисер поїхав до Криму

Сербський режисер і музикант Емір Кустуріца заявив, що приїде до Криму тому, що вільний чинити так, як вважає за потрібне.

Кустуріца має свій гурт The No Smoking Orchestra, який дасть концерт у Ялті 22 серпня. Незважаючи на можливі санкції, режисер вважає таке рішення виправданим і не боїться наслідків, пишуть РИА Новости.

"Я далеко не єдиний артист, який приїздить до Криму з концертом, тому справа не в побоюванні. А взагалі в житті є сенс, коли є свобода - свобода чинити так, як хочеш, і нічого не боятися. Я завжди дію так, як вважаю за потрібне", - сказав Кустуріца.

Режисер приїздив з концертом до Криму і в минулому році, тоді він порадив кримчанам не звертати уваги на думку західних країн, які не визнають півострів частиною Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кустуріца зібрався погостювати в окупованому Донецьку.