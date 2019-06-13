"Регіна вже з качалкою": Топалова присоромили за небезпечні розваги

Чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов нарвався на критику через екстремальну поїздку на мотоциклі.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, через що користувачі присоромили артиста (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Бомба! Я завжди хотів мотик і завжди знав, що мені точно не можна. Це неймовірний вибух адреналіну! Я в шоці. Другий раз у житті! Хто їздить? Як не роздовбатися? Хочу мотик, але боюся. Розумію, що вже відповідальність. Дякую моїй вічній подрузі Олі Лук'яновій та моєму новому гарному товаришу PilotZX6R (YouTube-блогер, обличчя якого ніхто не бачив. – Ред.). Кайф. SRT просто башку зносить й утискує в крісло! Його не проміняв би точно ні на що", – написав він.

Влад Топалов на мотоциклі Кадр з відео

У коментарях Топалову нагадали, що він є батьком, тому такі небезпечні розваги – нерозумні. Адже у нього є певний спектр відповідальності.

"Небезпечно все це", "Спочатку треба виростити сина років до 16, потім дати йому освіту, потім перевірити, що він точно міцно на ногах стоїть. Далі потрібно озирнутися, чи немає доньки? І тільки після цього вже можна мотик. Просто зараз бонусом піде Регіна з качалкою, кайф не той буде", "Владе, Ви молодий батько, а це небезпечно! Краще побережіть себе", – написали схвильовані шанувальники.

Перші емоції Топалова після поїздки Скріншот

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