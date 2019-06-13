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"Регіна вже з качалкою": Топалова присоромили за небезпечні розваги

1.7тЧитати матеріал російською

Чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов нарвався на критику через екстремальну поїздку на мотоциклі.

Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, через що користувачі присоромили артиста (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Бомба! Я завжди хотів мотик і завжди знав, що мені точно не можна. Це неймовірний вибух адреналіну! Я в шоці. Другий раз у житті! Хто їздить? Як не роздовбатися? Хочу мотик, але боюся. Розумію, що вже відповідальність. Дякую моїй вічній подрузі Олі Лук'яновій та моєму новому гарному товаришу PilotZX6R (YouTube-блогер, обличчя якого ніхто не бачив. – Ред.). Кайф. SRT просто башку зносить й утискує в крісло! Його не проміняв би точно ні на що", – написав він.

Влад Топалов на мотоциклі

Влад Топалов на мотоциклі

Кадр з відео

У коментарях Топалову нагадали, що він є батьком, тому такі небезпечні розваги – нерозумні. Адже у нього є певний спектр відповідальності.

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"Небезпечно все це", "Спочатку треба виростити сина років до 16, потім дати йому освіту, потім перевірити, що він точно міцно на ногах стоїть. Далі потрібно озирнутися, чи немає доньки? І тільки після цього вже можна мотик. Просто зараз бонусом піде Регіна з качалкою, кайф не той буде", "Владе, Ви молодий батько, а це небезпечно! Краще побережіть себе", – написали схвильовані шанувальники.

Перші емоції Топалова після поїздки

Перші емоції Топалова після поїздки

Скріншот

"Регіна вже з качалкою": Топалова присоромили за небезпечні розваги
"Регіна вже з качалкою": Топалова присоромили за небезпечні розваги

Бооооомбаааа !!! Я завжди хотів мотик і завжди знав, що мені точно не можна. Це неймовірний вибух адреналіну !!!! Офігєть !!! Я в шоці. Другий раз в житті! Хто їздить? Як не роздовбані? 👀 хочу мотик, але боюся ..... розумію, що вже відповідальність .... 😏 Спасибі моїй вічної подруги @olyasi !!! Кайф! Спасибі моєму новому гарному товаришу @ pilot.zx6r! І окреме спасибі @sonyatemnikova_live за її любов до американських авто! Все одно мій СРТ сьогодні мене в черговий раз підкорив. І, до речі, @olyasi тоже !!! Хочу ТрекХок !!! @jeeprussia, дайте поїздити своєму амбасадора !!! SRT просто вежу зносить і утискує в крісло !!! Його не проміняв би точно ні на що. 😎😎😎 #vladtopalov # владтопалов @ somanyhorses.ru # хочутрекхок

Публікація від Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

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Особи
Влад ТопаловРегіна Тодоренко
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесмотоциклвидеоНовини Росії
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Валевич Борис
Валевич Борис
Что в стране проблем нет? Зачем писать про этих придурков? Кому они на хер нужны! Давайте еще экскурсии устроим и посмотрим - куда эти черти срать ходят!
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