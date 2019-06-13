"Регіна вже з качалкою": Топалова присоромили за небезпечні розваги

Чоловік української телеведучої Регіни Тодоренко, російський співак Влад Топалов нарвався на критику через екстремальну поїздку на мотоциклі.
Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в Instagram, через що користувачі присоромили артиста (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
"Бомба! Я завжди хотів мотик і завжди знав, що мені точно не можна. Це неймовірний вибух адреналіну! Я в шоці. Другий раз у житті! Хто їздить? Як не роздовбатися? Хочу мотик, але боюся. Розумію, що вже відповідальність. Дякую моїй вічній подрузі Олі Лук'яновій та моєму новому гарному товаришу PilotZX6R (YouTube-блогер, обличчя якого ніхто не бачив. – Ред.). Кайф. SRT просто башку зносить й утискує в крісло! Його не проміняв би точно ні на що", – написав він.
Влад Топалов на мотоциклі
Кадр з відео
У коментарях Топалову нагадали, що він є батьком, тому такі небезпечні розваги – нерозумні. Адже у нього є певний спектр відповідальності.
"Небезпечно все це", "Спочатку треба виростити сина років до 16, потім дати йому освіту, потім перевірити, що він точно міцно на ногах стоїть. Далі потрібно озирнутися, чи немає доньки? І тільки після цього вже можна мотик. Просто зараз бонусом піде Регіна з качалкою, кайф не той буде", "Владе, Ви молодий батько, а це небезпечно! Краще побережіть себе", – написали схвильовані шанувальники.
Перші емоції Топалова після поїздки
Скріншот
Бооооомбаааа !!! Я завжди хотів мотик і завжди знав, що мені точно не можна. Це неймовірний вибух адреналіну !!!! Офігєть !!! Я в шоці. Другий раз в житті! Хто їздить? Як не роздовбані? 👀 хочу мотик, але боюся ..... розумію, що вже відповідальність .... 😏 Спасибі моїй вічної подруги @olyasi !!! Кайф! Спасибі моєму новому гарному товаришу @ pilot.zx6r! І окреме спасибі @sonyatemnikova_live за її любов до американських авто! Все одно мій СРТ сьогодні мене в черговий раз підкорив. І, до речі, @olyasi тоже !!! Хочу ТрекХок !!! @jeeprussia, дайте поїздити своєму амбасадора !!! SRT просто вежу зносить і утискує в крісло !!! Його не проміняв би точно ні на що. 😎😎😎 #vladtopalov # владтопалов @ somanyhorses.ru # хочутрекхок
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Регіна Тодоренко народила первістка 5 грудня 2018 року від Влада Топалова.
Спочатку новоспечених батьків розкритикували за те, що вони тримали в секреті подробиці.
Незабаром вони все ж перервали мовчання: Топалов розповів про те, як почуває себе в ролі батька.
Слідом за ним про пологи інтригуюче заговорила і новоспечена мама Регіна.
Через декілька місяців після пологів пара розкрила ім'я малюка. Хлопчика назвали Михайлом на честь батька Топалова. Самі ж батьки називають хлоп Майклом.
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