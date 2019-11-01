Без Топалова? Тодоренко раптово повертається до України

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка довгий час живе й працює в Росії, повертається до України.
Як повідомила пресслужба проєкту, зірка стане ведучою шоу "Танці з зірками". Щоправда, всього на один вечір. Регіна зустрічатиме учасників на балконі після виступу. Чи прилетить до Києва разом із Тодоренко і її чоловік Влад Топалов, поки невідомо.
Регіна Тодоренко
Інстаграм "Танці з зірками"
Крім Регіни в одинадцятому прямому ефірі з'являться улюблені учасники минулих сезонів – до кожної пари приєднається зірка, яка вже брала участь у шоу. На паркет повернеться Іраклі Макацарія, Павло Вишняков, Michelle Andrade, Ігор Ласточкин, Юрій Ткач.
Ім'я ще однієї зірки організатори приховують, як і те, як саме будуть формуватися пари.
Ігор Ласточкин
Інстаграм "Танці з зірками"
Павло Вишняков
Інстаграм "Танці з зірками"
Юрій Ткач
Інстаграм "Танці з зірками"
Як раніше писав OBOZREVATEL, учасниці "Танців з зірками" стало погано в прямому ефірі.
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