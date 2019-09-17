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17 вересня • оновлено в 15:06
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Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

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Прес-секретарем спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова офіційно стала Ольга Туній.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила народний депутат від партії "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

"Тепер офіційно Ольга Туній — прес-секретар голови Верховної Ради Дмитра Разумкова", — написала Кравчук.

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній і Євгенія Кравчук

Фото з Facebook

Новини
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Ольга Туній народилася 29 грудня 1985 року в Києві. Була начальником управління організаційного забезпечення, зв'язків з громадськістю, ЗМІ та інформатизації Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Брала участь у позачергових виборах народних депутатів України як самовисуванець по 93-му одномандатному виборчому округу в Київській області. Втім, підтримали її лише 2,40% виборців, і перемогу вона не отримала.

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Разумков обзавівся прес-секретарем: що відомо про палку брюнетку

Ольга Туній

Фото з Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський призначив своїм прес-секретарем Юлію Мендель. Дівчина зайняла цю посаду за результатами конкурсу, який глава держави оголосив 30 квітня.

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
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