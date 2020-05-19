Разом всупереч усьому: неймовірна історія кохання Меган Маркл і принца Гаррі

У вівторок, 19 травня, Меган Маркл і принц Гаррі святкують другу річницю з дня весілля.

Так, за цей час у пари народився син Арчі й вони щасливі в шлюбі. А ще нещодавно ніхто й не міг би повірити, що історія принца і "попелюшки" матиме продовження. Адже Маркл ніяк не вписувалася в королівську сім'ю: вона розлучена, не британка, не визнавала англіканство, мулатка, старша за чоловіка на три роки, знімалася в серіалах напівоголеною. Але, як показує практика, коханню покірні не тільки всі роки, але й всі умовності.

У зв'язку зі знаменною датою OBOZREVATEL вирішив згадати неймовірну історію кохання Меган Маркл і принца Гаррі: починаючи від їхнього знайомства і до відходу подружжя з королівської сім'ї.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Історія знайомства Меган Маркл і принца Гаррі

Роман принца Гаррі й на той момент актриси Меган Маркл ймовірно почався ще в липні 2016 року, проте ретельно приховувався від публіки та преси. Якщо вірити інформації джерел, познайомила молодих людей подруга актриси та колишня дружина шкільного товариша Гаррі, дизайнерка Міша Нуну. Хай там як, очевидно одне – між Меган та Гаррі виникла симпатія. І в жовтні в пресі вперше з'явилася новина про їхній роман.

Меган Маркл і принц Гаррі

Тоді британці бурхливо відреагували на чутки про роман Меган і Гаррі. Оскільки в Маркл немає ні краплі блакитної крові, вона афроамериканка, та ще й розлучена. А це, на думку багатьох, ніяк не підходило королівській сім'ї. Тому дівчину стали "труїти" в мережі.

Принц Гаррі і Меган Маркл

"Меган Маркл – нікчемна актриса з маленьким мозком, про яку ніхто нічого не чув. Вона зіпсує чистокровну британську сім'ю. Вона чорна. Це Британія, а не Африка", – говорила раніше колишня кохана британського політика Генрі Болтона Джо Марні.

Фото: segodnya.ua

Незабаром Кенсінгтонський палац вирішив офіційно підтвердити роман молодих людей, щоб уникнути подальших образ і переслідувань Меган з боку папараці.

Весілля Меган Маркл і принца Гаррі

Уже в листопаді 2017 принц Гаррі зробив пропозицію Меган Маркл. А в травні 2018 року вони офіційно стали чоловіком та дружиною. Церемонія пройшла в каплиці святого Георга, в якій зібралися не тільки члени королівської сім'ї, але також багато знаменитостей та друзі пари. До речі, 6 травня 2019 року у Меган та Гаррі народився син Арчі.

Весілля принца Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Здавалося б, все повинно би бути добре після весілля Меган та Гаррі: адже колишня актриса отримала визнання королівської сім'ї. Вона стала першою американкою, з часів шлюбу короля Едуарда VIII та Уолліс Сімпсон, яку прийняли зі статусом "розлученої". І ніби як вщухли скандали у зв'язку з її кольором шкіри та походженням. Однак незабаром новий "удар" Маркл завдала її сім'я.

81 рік тому британський король Едуарда VIII зрікся престолу заради коханої Уолліс Сімпсон, адже за колишніми законами він не міг одружитися з розлученою жінкою. У 2002 році цей закон був скасований.

Скандали навколо Меган Маркл

Після одруження родичі герцогині почали неодноразово давати скандальні інтерв'ю про неї та принца Гаррі, щоб забруднити їхню репутацію. Все почалося з того, що батько Меган Маркл Томас не зміг приїхати на весілля доньки. Потім він повідомляв, що нібито Меган "відмовилася від сім'ї заради слави" і "більше не спілкується з ним "після весілля з Гаррі". А свого зятя й зовсім називав лицеміром.

Меган Маркл з батьком Томасом Фото: Daily Mail

Зведена сестра Маркл Саманта Грант заявляла, що Меган самозакохана та егоїстична. І зійшлася з принцом тільки через своє бажання стати принцесою. А брат герцогині Сассекської Томас-молодший у свою чергу публічно звинувачував Меган в тому, що вона затьмарює життя Гаррі й зробила його нещасним.

Меган Маркл і Саманта Грант

Пізніше почали ходити чутки, що Меган Маркл недолюблюють її слуги. Співробітники Кенсингтонського палацу навіть прозвали її "монстром" – за зневажливе ставлення до себе.

Також в британські ЗМІ неодноразово заявляли про натягнуті відносини між дружиною принца Вільяма (брата принца Гаррі. – Ред.) Кейт Міддлтон та Меган Маркл. Відносини між герцогинями нібито не склалися з моменту весілля Маркл і принца Гаррі – Міддлтон не схвалила його вибір.

Меган Маркл і Кейт Міддлтон Фото: Daily Mail

Крім того, варто зазначити, що Меган Маркл стала членом королівської сім'ї в травні 2018 року. Але за цей час вона встигла неодноразово порушити офіційний протокол. Наприклад, нехтувала правилами королівського дрес-коду. Або ж на всіх офіційних заходах обіймала і тримала за руку свого чоловіка принца Гаррі, що також суперечить правилам пристойності королівського двору. За це її також часто критикували в мережі.

Меган Маркл і принц Гаррі

Принц Гаррі і Меган Маркл

Зрештою Меган Маркл і принц Гаррі втомилися від пильної уваги до своєї пари, постійного цькування з боку ЗМІ й всіх тих, хто хоче прославитися їхнім коштом. А також від королівських заборон та повноважень. І в січні 2020 року вони повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. 31 березня Маркл і принц Гаррі офіційно покинули королівську сім'ю.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: AP

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, через своє рішення відмовитися від королівських повноважень принц Гаррі та Меган Маркл позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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