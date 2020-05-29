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29 травня • оновлено в 09:37
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Разін звинуватив Пугачову в брехні: що трапилося

1.1т
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Російський продюсер Андрій Разін заявив, що співачка Алла Пугачова бреше, коли говорить, що вона перша помітила ще молодого Бориса Мойсеєва.

Про це продюсер розповів в інтерв'ю виданню Sobesednik.ru.

Андрій Разін

Андрій Разін

vzsar.ru

Так, Разін заявив, що це він перший помітив Бориса Мойсеєва. За його словами, він поставив номер з танцем артиста в програму "Ранкова пошта", після чого його й побачила примадонна. На уточнення журналіста, "кажуть, що саме Пугачова помітила в Ризі Мойсеєва", продюсер відповів:

"Бреше вона! Хто б пустив Борю Мойсеєва зніматися в кліпі заступника голови колгоспу Андрія Разіна на теплоході "Грузія" в 85-му? Так ось Боря Мойсеєв після того, як відзнявся у мене в "Ранковій пошті", поїхав назад до Риги. А Пугачова, побачивши балет Мойсеєва, відразу задалася питанням: як їх собі "прихапати"? І в 87-му році вона запросила Борю до себе. Боря зателефонував тоді й сказав: "Мене забрала Пугачова, Болдін дав свою квартиру". Я приїхав на цю квартиру, і друг зізнався, що йому запропонували роботу – він повинен створити балет, в якому Крістіна Орбакайте танцювала б свої сольні партії".

Алла Пугачова

Алла Пугачова

teleprogramma.pro

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що незабаром багатьом зіркам шоу-бізнесу, серед яких і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, доведеться продавати своє майно через коронавірус.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Андрій Разін Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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