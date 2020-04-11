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11 квітня • оновлено в 17:58
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Разін напророкував злидні Галкіну й Пугачовій: у чому причина

31.1т
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Російський продюсер Андрій Разін заявив, що незабаром багатьом зіркам шоу-бізнесу, серед яких і Алла Пугачова з Максимом Галкіним, доведеться продавати своє майно через коронавірус.

Таку заяву Разін зробив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши новий пост.

Андрій Разін

Андрій Разін

mk.ru

Зокрема, продюсер вважає, що представники шоу-бізнесу зазнають великих збитків, якщо карантин продовжать.

"Якщо взяти, що наших зірок близько 60-65 чоловік і в середньому їх дохід за місяць становить в районі 180000 євро, то можна уявити, яких збитків зазнає галузь розваг. Це близько 11 млн 700 тис євро. Це без урахування корпоративів. Якщо ця ситуація з карантином продовжиться ще півроку, то боюся, що Філіп Кіркоров, Алла Пугачова, Максим Галкін і багато інших продаватимуть свої речі з аукціонів для колекціонерів, тому що жити їм скоро не буде за що", – вважає Разін.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Андрій Разін заявив, що Максим Галкін нічого не знає про нафтову свердловину Алли Пугачової бо "він ще маленький" і співачка йому не довіряє.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Максим Галкін Андрій Разін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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