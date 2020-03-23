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23 березня • оновлено в 12:11
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Ратаковскі показала голі груди на камеру: пікантне фото

1.9т
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Популярна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.

На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі оголила груди

Емілі Ратаковскі оголила груди

Фото: instagram/emrata

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз відвертий кадр Ратаковскі. Вони засипали модель компліментами.

"Ідеальна", "Така красива", "Найгарячіша жінка на планеті", "Ось це груди", – написали люди.

Ратаковскі показала голі груди на камеру: пікантні фото моделі
Ратаковскі показала голі груди на камеру: пікантні фото моделі
Ратаковскі показала голі груди на камеру: пікантні фото моделі
Ратаковскі показала голі груди на камеру: пікантні фото моделі

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі повністю гола

Емілі Ратаковскі повністю гола

Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди

Фото: instagram/emrata

Спокуслива Емілі Ратаковскі

Спокуслива Емілі Ратаковскі

Фото: instagram/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

Що нового у Меган Маркл та принца Гаррі - читай у нас в Instagram.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Емілі Ратажковскі
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