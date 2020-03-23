Ратаковскі показала голі груди на камеру: пікантні фото моделі

Популярна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.

На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі оголила груди Фото: instagram/emrata

Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз відвертий кадр Ратаковскі. Вони засипали модель компліментами.

"Ідеальна", "Така красива", "Найгарячіша жінка на планеті", "Ось це груди", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі повністю гола Фото: instagram/emrata

Емілі Ратаковскі засвітила голі груди Фото: instagram/emrata

Спокуслива Емілі Ратаковскі Фото: instagram/emrata

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.

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