Ратаковскі показала голі груди на камеру: пікантні фото моделі

Популярна американська модель і актриса Емілі Ратаковскі поділилася з шанувальниками черговим пікантним фото.
На ньому зірка позувала в одних лише чорних штанах, оголивши пишні груди. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі оголила груди
Фото: instagram/emrata
Зазначимо, що шанувальники не змогли пройти повз відвертий кадр Ратаковскі. Вони засипали модель компліментами.
"Ідеальна", "Така красива", "Найгарячіша жінка на планеті", "Ось це груди", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Емілі Ратаковскі, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Емілі Ратаковскі сексуально позує на камеру
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі повністю гола
Фото: instagram/emrata
Емілі Ратаковскі засвітила голі груди
Фото: instagram/emrata
Спокуслива Емілі Ратаковскі
Фото: instagram/emrata
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ратаковскі спантеличила шанувальників підтримкою бодіпозитиву, популярність якого зростає з кожним роком. Вона знялася в провокаційній фотосесії для модного глянцю Harper's Bazaar, продемонструвавши неголені пахви.
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