"Я втратив практично всіх!" Зеленський розповів про дружбу з російськими зірками

Президент України Володимир Зеленський розповів про те, які стосунки у нього були з російськими артистами. Так, 10 жовтня на пресмарафоні він заявив, що "втратив практично всіх".

Він зазначив, що підтримує добрі стосунки з лідером гурту "Машина времени" Андрієм Макаревичем, а також додав, що йому дзвонили з Comedy Сlub.

"Я втратив практично всіх. У мене з Андрієм Макаревичем нормальні стосунки. Знаєте, як кажуть: рідко бачимося, але нормальні не через це. Рідко бачимося. Востаннє десь два роки тому, на жаль. Нормальні стосунки з Маріусом, який знімав наші фільми. Я навіть не знаю, з ким зараз спілкуюся. Хтось із хлопців Камеді мені дзвонив, коли вони приїздили в Україну. Слєпаков дзвонив", – сказав президент.

Крім того, він додав, що йому дзвонив Олександр Ревва.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 10 жовтня, розпочався пресмарафон президента України Володимира Зеленського з українськими та зарубіжними журналістами на території Kyiv Food Market. OBOZREVATEL дізнався, яку їжу подавали на заході.

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