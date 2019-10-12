"Я там був": Віторган вперше прокоментував весілля Собчак

Актор Максим Віторган дав свій перший коментар щодо весілля колишньої дружини Ксенії Собчак та Костянтина Богомолова.

Про це він сказав в ефірі передачі "На трьох" з Катериною Котрікадзе і Тихоном Дзядко, які намагалися вивідати у нього секрети каверзними питаннями, передає "Дни.ру".

Зокрема, Котрікадзе запитала, як Віторган поставився до самої церемонії, яка, як відома, була вельми епатажною. Колишній чоловік журналістки відповів, що не збирається коментувати торжество.

Максим Віторган на сцені instagram / mvitorgan

"Я не з їхнього числа. Я був на весіллі Ксенії Собчак, на одному з них. У мене є до цього своє ставлення. Воно залишилося зі мною. А Ксенія пішла жити далі", – зазначив Віторган.

Максим Віторган в гримі instagram / mvitorgan

Актор також спростував інформацію про те, що жартував щодо церемонії Собчак і Богомолова. За словами Максима, він просто висловив свою думку про парад ЖКГ, який відбувся наступного дня після весілля.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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