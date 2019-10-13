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13 жовтня • оновлено в 10:31
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"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото

1.6т Читати матеріал російською

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак розбурхала мережу новим фото. Так, вона продемонструвала обкладинку для популярного російського глянцю, на якій позувала в двох образах.

Знімок Собчак розмістила на своїй сторінці у соціальної мережі Instagram.

"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото
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"У Віторгана Ніно приголомшлива. Ось на неї потрібно милуватися, а не на вас", "Диявол в спідниці, не дарма в катафалку покаталася", "Це не біполярка, це лицемірство. Не плутайте", "Дивитися боляче", - пишуть в мережі.

"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото
"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото
"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото
"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Ксенія Собчак
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