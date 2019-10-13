"У Віторгана Ніно приголомшлива!" Собчак розгромили в мережі через нове фото

Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак розбурхала мережу новим фото. Так, вона продемонструвала обкладинку для популярного російського глянцю, на якій позувала в двох образах.

Знімок Собчак розмістила на своїй сторінці у соціальної мережі Instagram.

"У Віторгана Ніно приголомшлива. Ось на неї потрібно милуватися, а не на вас", "Диявол в спідниці, не дарма в катафалку покаталася", "Це не біполярка, це лицемірство. Не плутайте", "Дивитися боляче", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні в мережі з'явилася інформація про весіллі телеведучої з режисером. Торжество відбулося 13 вересня 2019 року.

Відомий російський блогер Олена Міро була переконана, що Собчак і Богомолов одружуються через вагітність зірки.

Пізніше в мережі ще більше зміцнилася думка, що скандальна телеведуча і режисер чекають дитину. Зокрема, Telegram-канал Dark Cosmo оприлюднив інформацію, посилаючись на свої джерела, що це, можливо, пов'язано з такою швидкою пропозицією руки і серця.

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