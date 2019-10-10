"Це буде її останнє інтерв'ю": ЗМІ розповіли про відео із хворою на рак Заворотнюк

Працівник лікарні, в яку нещодавно перевезли російську актрису Анастасію Заворотнюк, запропонував записати з нею інтерв'ю за відповідний гонорар.

Про це повідомляє Teleprogramma.pro. За словами видання, у чоловіка є доступ до хворої на рак зірки. Він може розмовляти із Заворотнюк і таємно записати розмову на відео.

Анастасія Заворотнюк Фото з Instagram

"Я ставитиму актрисі запитання, які ви мені напишете. Можливо, це буде її останнє інтерв'ю. Все на умовах повної анонімності та нерозголошення всіх подробиць нашої співпраці. Чекаю на вашу швидку відповідь", – повідомив невідомий.

Анастасія Заворотнюк Фото з Instagram

При цьому сума, яку він просить за співпрацю, не розголошується. Зазначимо, що раніше виданню вже пропонували купити фото і відео, на яких зображена хвора Заворотнюк. Медсестра зі столичної лікарні, в якій раніше перебувала актриса, хотіла обміняти матеріали на щедру винагороду.

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