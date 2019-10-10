Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 13:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Це буде її останнє інтерв'ю": ЗМІ розповіли про відео із хворою на рак Заворотнюк

5.4т Читати матеріал російською

Працівник лікарні, в яку нещодавно перевезли російську актрису Анастасію Заворотнюк, запропонував записати з нею інтерв'ю за відповідний гонорар.

Про це повідомляє Teleprogramma.pro. За словами видання, у чоловіка є доступ до хворої на рак зірки. Він може розмовляти із Заворотнюк і таємно записати розмову на відео.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото з Instagram

"Я ставитиму актрисі запитання, які ви мені напишете. Можливо, це буде її останнє інтерв'ю. Все на умовах повної анонімності та нерозголошення всіх подробиць нашої співпраці. Чекаю на вашу швидку відповідь", – повідомив невідомий.

Новини
Мати Заворотнюк відвідала її у лікарні: як складалися стосунки у зірковій сім'ї
Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото з Instagram

При цьому сума, яку він просить за співпрацю, не розголошується. Зазначимо, що раніше виданню вже пропонували купити фото і відео, на яких зображена хвора Заворотнюк. Медсестра зі столичної лікарні, в якій раніше перебувала актриса, хотіла обміняти матеріали на щедру винагороду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
1
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеменко Ирина
Артеменко Ирина
Ничего святого у подонка нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel