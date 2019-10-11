Головна Новини
11 жовтня • оновлено в 13:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Шойгу в кадр не ввійшов!" Шнуров їдко висміяв розваги Путіна в тайзі

3.5т Читати матеріал російською

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв відпочинок президента РФ Володимира Путіна в компанії міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це співак написав у себе в Instagram. Публікуємо його повністю і мовою оригіналу.

Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!

Новини
"Народу не до сміху": росіяни повстали проти Путіна через його жарти

Після публікації вірша, журналісти звернулися за коментарем до прессекретаря Путіна Олександра Пєскова.

Путін і Шойгу

Путін і Шойгу

НТВ

"Поет має право на своє бачення", – відповів він "Газете.ру" на питання, чи правдоподібно Шнуров описав дозвілля російського лідера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня Путін поїхав розважатися разом із Шойгу в тайгу. Відео з їхньої прогулянки стало підставою для їдких жартів у мережі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Сергій Шойгу Володимир Путін Сергій Шнуров
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
8
11
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Не едко,а глупо.Походу,забывать стали Шнура,решил таким образом попиарится.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / думки

ads pixel