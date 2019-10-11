"Шойгу в кадр не ввійшов!" Шнуров їдко висміяв розваги Путіна в тайзі

Лідер російського гурту "Ленінград" Сергій Шнуров висміяв відпочинок президента РФ Володимира Путіна в компанії міністра оборони Сергія Шойгу.

Про це співак написав у себе в Instagram. Публікуємо його повністю і мовою оригіналу.

Осень. Как же хорошо! Рыба, утки под прицелом. Шойгу в кадр не вошел, С ним десяток офицеров, Повар, съемочная группа, ФСО в канаве дышит. Тише! Не кричите в рупор! Дайте насладится тишью. Лес листвой своей гудит. А в кустах танки, как лоси. Я люблю побыть один. Как же хорошо, что осень!

Після публікації вірша, журналісти звернулися за коментарем до прессекретаря Путіна Олександра Пєскова.

Путін і Шойгу НТВ

"Поет має право на своє бачення", – відповів він "Газете.ру" на питання, чи правдоподібно Шнуров описав дозвілля російського лідера.

Шойгу під час відпочинку з Путіним викопав кущ брусниці в сибірській тайзі. Президент порадив міністру посадити його у себе на дачі pic.twitter.com/il7796GNYm - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) October 6, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 жовтня Путін поїхав розважатися разом із Шойгу в тайгу. Відео з їхньої прогулянки стало підставою для їдких жартів у мережі.

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