"Насолоджувалися тишею": Винник відправився на Донбас

Український співак Олег Винник, який оскандалився участю в ролику "Всім мир" з російськими зірками і заявою про Крим, виїхав на Донбас.

Про це свідчать фотографії, які було оприлюднено на офіційній Instagram-сторінці артиста, де він пояснив, що відправився у концертний тур.

Олег Винник у концертному турі instagram / olegg.vynnyk

"У Святогорську (Донецька обл.) насолоджувалися тишею і осінньої красою. Тур 2019 Роксолана", – зазначив Винник під одним зі знімків.

Також він опублікував фотографію з Покровська (Донецька область), де дав концерт 8 жовтня, і з Бердянська (Запорізька обл). А в перервах між концертами, судячи з кадрів, артист гуляв на природі й відвідав Святогірську лавру.

Олег Винник у Святогорську instagram / olegg.vynnyk

Олег Винник у Бердянську instagram / olegg.vynnyk

Винник у Покровську instagram / olegg.vynnyk

Винник виступив у Покровську instagram / olegg.vynnyk

Олег Винник у Покровську instagram / olegg.vynnyk

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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