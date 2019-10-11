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11 жовтня • оновлено в 20:38
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"Насолоджувалися тишею": Винник відправився на Донбас

4.7т Читати матеріал російською

Український співак Олег Винник, який оскандалився участю в ролику "Всім мир" з російськими зірками і заявою про Крим, виїхав на Донбас.

Про це свідчать фотографії, які було оприлюднено на офіційній Instagram-сторінці артиста, де він пояснив, що відправився у концертний тур.

Олег Винник у концертному турі

Олег Винник у концертному турі

instagram / olegg.vynnyk

"У Святогорську (Донецька обл.) насолоджувалися тишею і осінньої красою. Тур 2019 Роксолана", – зазначив Винник під одним зі знімків.

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Також він опублікував фотографію з Покровська (Донецька область), де дав концерт 8 жовтня, і з Бердянська (Запорізька обл). А в перервах між концертами, судячи з кадрів, артист гуляв на природі й відвідав Святогірську лавру.

Олег Винник у Святогорську

Олег Винник у Святогорську

instagram / olegg.vynnyk

Олег Винник у Бердянську

Олег Винник у Бердянську

instagram / olegg.vynnyk

Винник у Покровську

Винник у Покровську

instagram / olegg.vynnyk

Винник виступив у Покровську

Винник виступив у Покровську

instagram / olegg.vynnyk

Олег Винник у Покровську

Олег Винник у Покровську

instagram / olegg.vynnyk

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Тема
Новини Донецька і Донецької області
Особа
Олег Винник
Місце
Україна
Теги
концерт музика Новини Донбасу
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Кому это падло всралось? Кацaпскому скоту - и только!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Ф-у-у-у-у!!!! Отстойное существо...Пляшет под дудку кремля за горсть монет...Наверное у него было очень голодное и мутное детство, раз он готов всех предать за жирную похлёбку....
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