"Насолоджувалися тишею": Винник відправився на Донбас

Український співак Олег Винник, який оскандалився участю в ролику "Всім мир" з російськими зірками і заявою про Крим, виїхав на Донбас.
Про це свідчать фотографії, які було оприлюднено на офіційній Instagram-сторінці артиста, де він пояснив, що відправився у концертний тур.
Олег Винник у концертному турі
instagram / olegg.vynnyk
"У Святогорську (Донецька обл.) насолоджувалися тишею і осінньої красою. Тур 2019 Роксолана", – зазначив Винник під одним зі знімків.
Також він опублікував фотографію з Покровська (Донецька область), де дав концерт 8 жовтня, і з Бердянська (Запорізька обл). А в перервах між концертами, судячи з кадрів, артист гуляв на природі й відвідав Святогірську лавру.
Олег Винник у Святогорську
instagram / olegg.vynnyk
Олег Винник у Бердянську
instagram / olegg.vynnyk
Винник у Покровську
instagram / olegg.vynnyk
Винник виступив у Покровську
instagram / olegg.vynnyk
Олег Винник у Покровську
instagram / olegg.vynnyk
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Олег Винник взяв участь у кліпі з російськими зірками, що закликали до миру між країнами. Багато з цих зірок раніше активно підтримували агресію проти України.
У Винника прокоментували те, що трапилося, пояснивши, що спонукало його заспівати з росіянами.
При цьому артист не зміг відповісти на питання, чий Крим, а також заявив, що за півострів ніхто не загинув.
У зв'язку зі скандалом, співак потрапив до списку "миротворця".
У мережі також нагадали Виннику, хто і коли загинув за Крим.
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