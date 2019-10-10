"Наш, донецький!" Зеленський розповів про спілкування з популярним коміком із РФ

Президент Володимир Зеленський розповів про своє спілкування з коміком Олександром Реввою. Крім того, він зазначив, що у артиста може бути українське громадянство.

Про це глава держави повідомив на пресмарафоні, який відбувся 10 жовтня в Києві.

У розмові з журналістами Зеленський розповів, що йому телефонували резиденти російського Comedy Club, коли приїжджали в Україну, а також коміки Семен Слєпаков і Олександр Ревва.

"Ревва телефонував. Він же наш, донецький! Мені здається, якщо це можна говорити, у нього навіть український паспорт", – заявив президент.

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів про те, в яких стосунках перебуває з російськими артистами. Він зазначив, що підтримує добрі відносини з лідером гурту "Машина часу" Андрієм Макаревичем.

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