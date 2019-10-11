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11 жовтня • оновлено в 08:45
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"Моліться!" Російська зірка звернулася до шанувальників Заворотнюк

11.2т Читати матеріал російською

Російська співачка Анна Семенович звернулася до шанувальників Анастасії Заворотнюк, що бореться з онкологічним захворюванням, і закликала молитися за акторку.

Пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram. Семенович попросила не поширювати неправдиву інформацію про перебіг хвороби Заворотнюк.

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"Зараз стільки некоректної інформації доходить до нас про Анастасію! Я прошу всіх зупинитися і помолитися за її здоров'я. Якщо ви хочете знати правду, рекомендую підписатися на цю сторінку @podderzhka_azavorotnyuk. Будемо підтримувати Настю разом", – написала Семенович.

"Моліться!" Російська зірка звернулася до шанувальників Заворотнюк

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Особи
Анастасія Заворотнюк Анна Семенович
Місце
Росія
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