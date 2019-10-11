"Моліться!" Російська зірка звернулася до шанувальників Заворотнюк

Російська співачка Анна Семенович звернулася до шанувальників Анастасії Заворотнюк, що бореться з онкологічним захворюванням, і закликала молитися за акторку.
Пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram. Семенович попросила не поширювати неправдиву інформацію про перебіг хвороби Заворотнюк.
"Зараз стільки некоректної інформації доходить до нас про Анастасію! Я прошу всіх зупинитися і помолитися за її здоров'я. Якщо ви хочете знати правду, рекомендую підписатися на цю сторінку @podderzhka_azavorotnyuk. Будемо підтримувати Настю разом", – написала Семенович.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк в свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
4 жовтня стало відомо, що Заворотнюк погасила всі борги.
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