"Моліться!" Російська зірка звернулася до шанувальників Заворотнюк

Російська співачка Анна Семенович звернулася до шанувальників Анастасії Заворотнюк, що бореться з онкологічним захворюванням, і закликала молитися за акторку.

Пост вона розмістила на своїй сторінці в Instagram. Семенович попросила не поширювати неправдиву інформацію про перебіг хвороби Заворотнюк.

"Зараз стільки некоректної інформації доходить до нас про Анастасію! Я прошу всіх зупинитися і помолитися за її здоров'я. Якщо ви хочете знати правду, рекомендую підписатися на цю сторінку @podderzhka_azavorotnyuk. Будемо підтримувати Настю разом", – написала Семенович.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!