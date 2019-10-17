"Дістав пістолет і погрожував": у Росії пранкери налякали відому блогерку до сліз

Популярна російська блогерка Катя Адушкіна стала жертвою пранкерів, які розіграли сцену нападу зі зброєю.
15-річну дівчину налякали до сліз, а її батьки передали всі матеріали на пранкерів у поліцію. Подробиці Адушкіна розповіла в Instagram.
"Хлопець (як я потім дізналася років вісімнадцяти) в рожевій толстовці стояв біля мого будинку. Коли я підійшла, він запитав, де метро. Я показала йому потрібний напрямок і пройшла, він же пішов прямо поруч зі мною. Мені здалося це дивним. Я зробила маленьку зупинку, і він повторив те ж саме. Тут я зрозуміла, що щось не так. Хотіла прискоритися і бігти додому, як він напав і схопив мене", – розповіла дівчина.
Пранкери злякали Катю Адушкіну до сліз
instagram / katusha_adushkina
У Каті через шок куртка й рюкзак впали на землю. Дівчина спробувала кричати і вириватися. Деякі перехожі, побачивши сцену, почали тікати, однак хтось все ж підійшов і запропонував допомогу.
"Він шепоче мені на вухо, що все буде добре, і щоб я не смикалася. Я все ще намагаюся вирватися і привертаю перехожих, як цей хлопець дістає пістолет. Після чого я в шоці і вже нічого не можу зробити. Він направляє зброю на перехожих, погрожуючи їм і мені. Сказати, що я була наляканою – нічого не сказати! Він рахує до трьох, але пістолет не вистрілює. Тоді хлопчик різко відпускає мене і тікає в іншому напрямку. Я хапаю всі свої речі, що лежать на землі, і забігаю в двері під'їзду", – додала блогерка.
Катя Адушкіна - блогерка
instagram / katusha_adushkina
Пізніше з'ясувалося, що пранкери давно готували цей "розіграш". За словами Адушкіної, сім хлопців із раціями планували цей ранок заради переглядів на YouTube.
Катя Адушкіна - популярна блогерка
instagram / katusha_adushkina
"Хлопці вже намагалися таке зробити, і кілька днів тому вони хотіли схопити мене і розіграти, засунувши в машину. Мені лише 15 років! Доля цих людей вирішуватиметься правоохоронними органами", – підсумувала Катя.
Ребята, после моих утренних сторис мне начали приходить миллионы вопросов об этой ситуации. Я бы хотела сделать один пост, где расскажу все, что случилось. После чего хочется вообще забыть это утро. Это была самая страшная ситуация в моей жизни. Я выходила утром, как обычно, из спортивного зала домой. Молодой человек (как я потом узнала лет восемнадцати) в розовой толстовке стоял прямо около моего дома. Когда я подошла, он спросил где метро. Я показала ему нужную сторону и прошла, он же пошёл прямо рядом со мной. Мне показалось это странным. Я сделала маленькую остановку, и он повторил тоже самое. Тут я поняла, что что-то не так. Хотела ускориться и бежать домой, как он напал и схватил меня. Моя куртка и рюкзак упали прямо на землю (Боже, очень страшно это вспоминать вновь...) Я, понятное дело, начала кричать и изо всех сил вырываться. Прохожие, кто заметил нападение, некоторые убегали сами, другие подошли спрашивать, нужна ли помощь. Он шепчет мне на ухо, что все будет хорошо, и чтобы я не дрыгалась. Я все ещё пытаюсь вырваться и привлекаю прохожих, как этот молодой человек достаёт пистолет. После чего я в шоке и уже ничего не могу сделать. Он направляет оружие на прохожих, угрожая им и мне. Сказать, что я была напугана - НИЧЕГО НЕ СКАЗАТЬ!!!! Он считает до трёх, но пистолет не выстреливает. Тогда мальчик резко отпускает меня и убегает в другую сторону. Я хватаю все свои вещи, лежащие на земле, и забегаю в дверь подъезда. Этот пост не для того, чтобы хайпануть или пожаловаться на жизнь, этот пост предостережение ребятам, которые хотят делать контент для чего узнают адреса и шантажируют артистов. Возможно, ваши действия могут доставить кому-то много страха и негатива, а для кого-то это может быть последней каплей, чтобы человек закрылся в себе и стал боятся людей. Не хочется превращать происшедшее в хайп, устроив шумиху. Но молчать нельзя. Я хочу предостеречь тех, кто делает пранки, чтобы они не переходили черту. Я хочу обратиться ко взрослым и молодым блогерам, чей пример заставляет подростков ощущать безнаказанность - огромные просмотры и все рейтинги не важнее жизни даже одного человека! Продолжение в карусели, свайпайте фотку👉🏻👉🏻👉🏻
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