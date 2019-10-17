"Дістав пістолет і погрожував": у Росії пранкери налякали відому блогерку до сліз

Популярна російська блогерка Катя Адушкіна стала жертвою пранкерів, які розіграли сцену нападу зі зброєю.

15-річну дівчину налякали до сліз, а її батьки передали всі матеріали на пранкерів у поліцію. Подробиці Адушкіна розповіла в Instagram.

"Хлопець (як я потім дізналася років вісімнадцяти) в рожевій толстовці стояв біля мого будинку. Коли я підійшла, він запитав, де метро. Я показала йому потрібний напрямок і пройшла, він же пішов прямо поруч зі мною. Мені здалося це дивним. Я зробила маленьку зупинку, і він повторив те ж саме. Тут я зрозуміла, що щось не так. Хотіла прискоритися і бігти додому, як він напав і схопив мене", – розповіла дівчина.

Пранкери злякали Катю Адушкіну до сліз instagram / katusha_adushkina

У Каті через шок куртка й рюкзак впали на землю. Дівчина спробувала кричати і вириватися. Деякі перехожі, побачивши сцену, почали тікати, однак хтось все ж підійшов і запропонував допомогу.

"Він шепоче мені на вухо, що все буде добре, і щоб я не смикалася. Я все ще намагаюся вирватися і привертаю перехожих, як цей хлопець дістає пістолет. Після чого я в шоці і вже нічого не можу зробити. Він направляє зброю на перехожих, погрожуючи їм і мені. Сказати, що я була наляканою – нічого не сказати! Він рахує до трьох, але пістолет не вистрілює. Тоді хлопчик різко відпускає мене і тікає в іншому напрямку. Я хапаю всі свої речі, що лежать на землі, і забігаю в двері під'їзду", – додала блогерка.

Катя Адушкіна - блогерка instagram / katusha_adushkina

Пізніше з'ясувалося, що пранкери давно готували цей "розіграш". За словами Адушкіної, сім хлопців із раціями планували цей ранок заради переглядів на YouTube.

Катя Адушкіна - популярна блогерка instagram / katusha_adushkina

"Хлопці вже намагалися таке зробити, і кілька днів тому вони хотіли схопити мене і розіграти, засунувши в машину. Мені лише 15 років! Доля цих людей вирішуватиметься правоохоронними органами", – підсумувала Катя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в Росії жорстоко вбили відому блогерку. Її тіло знайшли в квартирі, у валізі. Пізніше з'явилися подробиці про підозрюваного, з яким вона була у стосунках.

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