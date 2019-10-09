"Брехливий і порожній!" Тіматі знищив колегу в суді і підвів підсумки скандалу

Російський репер Тіматі переміг у суді колегу Левана Горозію, який відомий як L'One, і прокоментував скандал.

На своїй сторінці в Instagram він назвав артиста, який став ворогом, порвавши із лейблом Black Star, брехливою і порожньою людиною (щоб дізнатися історію скандалу, проскрольте до кінця сторінки).

"Говорити про особисте, завжди болісно й неприємно, тим більше, коли на старті ти їси з однієї тарілки з близьким, а через якусь кількість років, він викликає тебе до суду. І цей суд відбувся. Слухання було відкритим в присутність журналістів і громадськості – результат відомий, всі подробиці є в пресі", – написав Тіматі.

Тіматі знищив L'One у суді

За його словами, пройшло сім років на шляху з нуля до великого успіху, протягом яких не було жодної претензії, тільки – посмішки, дружній тон, братське ставлення. І раптово, як зазначає Тіматі, Горозія включив інший план, знецінивши все, що робила команда.

"А я сидів і дивився на те, як ти кожен день вигадуєш нові подробиці, терпів і не відповідав, хотів побачити, як далеко ти підеш. Я мовчав, поки ти бігав по всіх телеканалах і журналістах, намагаючись вдавати з себе "Обі-Вана Кенобі", борця за справедливість з нами узурпаторам, хоча сам, підписуючи контракт, знав про всі його умови й взяв добу на його вивчення, не внісши жодного коментаря! Тепер слухай – ти найбрехливіша й найпорожніша людина, яку я знаю. Живи тепер у своєму вигаданому світі, й нехай твоя совість сама розмовляє з тобою", – обурився репер.

L'One проти Тіматі

Він порадив L'One жити, знаючи, що більше половини осіб, до яких він благав по допомогу, повністю переписуючи факти, розібравшись у ситуації, перестали з ним спілкуватися.

"І для мене найприємніше у всій цій історії – що ти прекрасно знаєш, про кого я зараз говорю. Ти все ще думаєш в площині грошей, адже крім як розважати людей зі сцени, ти більше ні в чому глобально не досяг успіху. Я міркую в площині витрачених на тебе років, які мені жодна сума вже не поверне. Для мене це питання принципу. Ми навряд чи зрозуміємо один одного. Живи своїм життям і не лізь в мою. Для мене ця сторінка перегорнута. Удачі тобі й з днем народження", – підписав Тіматі.

Відзначимо, що 11 червня L'One оголосив про відхід з Black Star, звинувативши колишніх колег у спробі відібрати у нього пісні та ім'я. За словами репера, він не дозволить затикати собі рота. Через місяць після цього артист розповів, що вже два роки збирався покинути лейбл Тіматі, але йому б довелося заплатити 170 мільйонів рублів.

8 жовтня стало відомо, що Black Star виграв суд у Горозія. Репер вимагав від компанії змінити умови контракту, згідно з яким він не може виступати під своїм псевдонімом і виконувати свої композиції.

Суд встав на сторону лейбла, який має право не тільки на ім'я артиста, але й на його кліпи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого року Горозія був нахабно пограбований на заправці у Москві. У нього практично з-під носа викрали машину, а скандал тоді облетів весь інтернет.

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