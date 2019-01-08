П'яний вщент ''міцний горішок'' потрапив у скандал: опубліковані фото

Папарацці підловили легендарного голлівудського актора Брюса Вілліса п'яним вщент, коли той виходив із клубу Аннабель у Лондоні.

Як повідомляє Mirror, багато хто вже повернулися до буденних справ після свят, проте "міцний горішок" вирішив трохи почекати з роботою і від душі повеселитися у розважальному закладі.

63-річного актора підловили на виході з клубу. Він ледве стояв на ногах, тому охоронцям доводилося підтримувати зірку за руки, щоб той не впав.

Hewitt / SplashNews.com

Брюс ледь впорався зі сходами і почав лаятися на сміх оточуючих. А коли п'яного актора посадили на заднє сидіння авто, він показав фотографам середній палець. Вілліс веселився у закритому клубі на заході, який організував журнал GQ.

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Брюсс Вілліс є батьком п'ятьох дітей. До нинішнього шлюбу з Еммою Хемінг він був одружений із актрисою Демі Мур, від якої у нього три дорослих доньки: Румер, Скаутт і Таллула.

Емма ж подарувала зірці ще двох доньок: Мейбл Рей і Евелін Пенн. Нещодавно Таллула сфотографувалася повністю голою.