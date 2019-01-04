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''Пузатік'': Осадчу запідозрили в новій вагітності

1.5тЧитати матеріал російською

Шанувальники української телеведучої і моделі Каті Осадчої запідозрили, що вона готується стати мамою втретє.

Так, Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з відпочинку в Туреччині, на якому користувачі помітили у неї кругленький живіт. На знімку Катя позувала в білому легкому сарафані на тонких бретельках і в купальнику під ним.

"Коли кожен день нова картина на небі", — написала ведуча.

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"Катерино, ви що в положенні?", "Виглядає вагітною", "Дуже красива вагітна жінка. Пузатік" — прокоментували публікацію користувачі мережі.

''Пузатік'': Осадчу запідозрили в новій вагітності
''Пузатік'': Осадчу запідозрили в новій вагітності
''Пузатік'': Осадчу запідозрили в новій вагітності

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська телеведуча і модель Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото із старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram із нагоди 16-го дня народження Іллі.

Особа
Катя Осадча
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