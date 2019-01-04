''Пузатік'': Осадчу запідозрили в новій вагітності

Шанувальники української телеведучої і моделі Каті Осадчої запідозрили, що вона готується стати мамою втретє.
Так, Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з відпочинку в Туреччині, на якому користувачі помітили у неї кругленький живіт. На знімку Катя позувала в білому легкому сарафані на тонких бретельках і в купальнику під ним.
"Коли кожен день нова картина на небі", — написала ведуча.
"Катерино, ви що в положенні?", "Виглядає вагітною", "Дуже красива вагітна жінка. Пузатік" — прокоментували публікацію користувачі мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська телеведуча і модель Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото із старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram із нагоди 16-го дня народження Іллі.