''Пузатік'': Осадчу запідозрили в новій вагітності

Шанувальники української телеведучої і моделі Каті Осадчої запідозрили, що вона готується стати мамою втретє.

Так, Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з відпочинку в Туреччині, на якому користувачі помітили у неї кругленький живіт. На знімку Катя позувала в білому легкому сарафані на тонких бретельках і в купальнику під ним.

"Коли кожен день нова картина на небі", — написала ведуча.

Новини Осадча та Горбунов похвалилися яскравими фото з відпочинку в Італії

"Катерино, ви що в положенні?", "Виглядає вагітною", "Дуже красива вагітна жінка. Пузатік" — прокоментували публікацію користувачі мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відома українська телеведуча і модель Катя Осадча оприлюднила архівне сімейне фото із старшим сином Іллею. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram із нагоди 16-го дня народження Іллі.