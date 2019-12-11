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11 грудня • оновлено в 12:27
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"Путін – хубло!" Які моменти зі "Слуги народу" не покажуть у Росії

1.5т
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Російський розважальний телеканал "ТНТ" покаже серіал "Слуга народу", головну роль у якому виконав президент України Володимир Зеленський. Але, найімовірніше, із серіалу видалять кілька сцен, в яких згадується президент РФ Володимир Путін.

Так, наприклад, в першій серії главу Росії назвали "хублом".

"Путін – хубло!" Які моменти зі "Слуги народу" не покажуть у Росії
Новини
"Диски продавав Юзік": у мережі відреагували на серіал "Слуга народу" в Росії
– Знаєте, хто такі носить? – Хто? – Путін. – Путін – хубло.

"Шановні депутати. Шановні депутати! Путіна скинули! Вибачте, це жарт, просто по іншому вас не зупинити".

Як писав OBOZREVATEL, серіал "Слуга народу" за підсумками першого півріччя 2019 року потрапив до переліку найбільш популярних у російських онлайн-кінотеатрах.

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Автор
Марія Дідик
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
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Комментарии на сайте не модерированы
Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сериал Зеленского через день после встречи... Гениальный ход Путина. Сериалу скорее всего накрутят положительный рейтинг, отзывы...Расширят аудиторию... Украинская власть всегда падкая на личное обогащение...
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Хо Хол
Хо Хол
уровень села
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