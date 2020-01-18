Пунтус видалила постільне фото з Баковим, але показала любовне відео

Модель Ксенія Пунтус видалила постільне фото з Андрієм Баковим – онуком режисера Микити Михалкова.

17 січня знімок був опублікований в телеграм-каналі моделі, однак пізніше він зник.

При цьому його все ще можна подивитися на OBOZREVATEL: це фото явно з лікарні, де імовірно досі перебуває Пунтус.

Водночас модель опублікувала в теелеграм-каналі інше навіть більш романтичне фото з Баковим.

Андрій Баків і Ксенія Пунтус телеграм-канал Пунтус

А в сторіс Інстаграма вона навіть виклала любовне відео, де цілується з онуком Михалкова.

Там же з'явилися і фото, що демонструють романтичні стосунки молодої пари.

Андрій Баков і Ксенія Пунтус Інстаграм Пунтус

Ксенія Пунтус в лікарні Інстаграм Пунтус

Читайте на OBOZREVATEL заяву Пунтус після інциденту, коли вона випала з вікна квартири Бакова.

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