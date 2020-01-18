Пунтус видалила постільне фото з Баковим, але показала любовне відео

Модель Ксенія Пунтус видалила постільне фото з Андрієм Баковим – онуком режисера Микити Михалкова.
17 січня знімок був опублікований в телеграм-каналі моделі, однак пізніше він зник.
При цьому його все ще можна подивитися на OBOZREVATEL: це фото явно з лікарні, де імовірно досі перебуває Пунтус.
Водночас модель опублікувала в теелеграм-каналі інше навіть більш романтичне фото з Баковим.
Андрій Баків і Ксенія Пунтус
телеграм-канал Пунтус
А в сторіс Інстаграма вона навіть виклала любовне відео, де цілується з онуком Михалкова.
Там же з'явилися і фото, що демонструють романтичні стосунки молодої пари.
Андрій Баков і Ксенія Пунтус
Інстаграм Пунтус
Ксенія Пунтус в лікарні
Інстаграм Пунтус
Читайте на OBOZREVATEL заяву Пунтус після інциденту, коли вона випала з вікна квартири Бакова.
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