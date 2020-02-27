Російська співачка Ліка Стар заявила, що Алла Пугачова зруйнувала її кар'єру через те, що у неї був роман з чоловіком Крістіни Орбакайте Володимиром Пресняковим.

Як передає Starhit, таку заяву Ліка зробила на передачі "Доля людини" на каналі "Росія 1".

Алла Пугачова КП

Так, як повідомляє видання, в минулому росЗМІ писали, що Ліка Стар стала причиною розставання Преснякова і Орбакайте. А помститися за зруйноване щастя своєї дочки вирішила сама Пугачова.

Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков cosmo.ru

За словами Ліки, примадонна зруйнувала її кар'єру:

"За бажанням примадонни злетіли всі мої концерти. А Володя, як боягузливе кошеня, сказав мені прощай. Але все це мене тільки загартувало. А потім мене внесли до чорного списку, я більше не з'являлася на передачах. Запитайте Аллу Борисівну, навіщо вона це зробила, на які факти спиралася? Але я йшла вперед, це був хороший досвід".

Володимир Пресняков і Ліка Стар Starhit

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Михайло Муромов також звинуватив Пугачову в тому, що вона зруйнувала його кар'єру. Втім, за словами експерта комісії зі ЗМІ Громадської палати Вадима Манукяна, Михайло Муромов і Ліка Стар – не єдині артисти, яким зламала долю Пугачова. Він переконаний, що якщо почнуть говорити всі, то "це можна буде порівняти з вибухом тисячей бомб".

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