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27 лютого • оновлено в 14:14
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Пугачова зруйнувала кар'єру відомої співачки через Преснякова

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Російська співачка Ліка Стар заявила, що Алла Пугачова зруйнувала її кар'єру через те, що у неї був роман з чоловіком Крістіни Орбакайте Володимиром Пресняковим.

Як передає Starhit, таку заяву Ліка зробила на передачі "Доля людини" на каналі "Росія 1".

Алла Пугачова

Алла Пугачова

КП

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Так, як повідомляє видання, в минулому росЗМІ писали, що Ліка Стар стала причиною розставання Преснякова і Орбакайте. А помститися за зруйноване щастя своєї дочки вирішила сама Пугачова.

Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков

Крістіна Орбакайте і Володимир Пресняков

cosmo.ru

За словами Ліки, примадонна зруйнувала її кар'єру:

"За бажанням примадонни злетіли всі мої концерти. А Володя, як боягузливе кошеня, сказав мені прощай. Але все це мене тільки загартувало. А потім мене внесли до чорного списку, я більше не з'являлася на передачах. Запитайте Аллу Борисівну, навіщо вона це зробила, на які факти спиралася? Але я йшла вперед, це був хороший досвід".

Володимир Пресняков і Ліка Стар

Володимир Пресняков і Ліка Стар

Starhit

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що співак Михайло Муромов також звинуватив Пугачову в тому, що вона зруйнувала його кар'єру. Втім, за словами експерта комісії зі ЗМІ Громадської палати Вадима Манукяна, Михайло Муромов і Ліка Стар – не єдині артисти, яким зламала долю Пугачова. Він переконаний, що якщо почнуть говорити всі, то "це можна буде порівняти з вибухом тисячей бомб".

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Автор
Анна Міхно
Особи
Крістіна Орбакайте Володимир Пресняков-молодший Алла Пугачова
Місце
Росія
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
А сама Лика не считает подлостью роман с чужим мужем?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Кристина Стефанова, это так по-ватному - лечь под чужого мужа с баблом) учитесь....
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