Пугачова засвітилася на дні народження найкращого друга Путіна
Пугачова засвітилася на дні народження найкращого друга Путіна.
Знаменита артистка Алла Пугачова засвітилася на дні народження найкращого друга Путіна, російського олігарха Володимира Кисельова.
Відео, як зірка запалює на заході, опублікували в Telegram-виданні Super.ru. На ньому співачка постала в чорному монохромному образі (відео дивіться нижче).
Так, на ролику видно, як Пугачова знімає на телефон виступ 20-річного сина олігарха Володимира, відомого як ВладиМир.
"Алла Борисівна на відстані витягнутої руки відчуває бюджет на наступний прощальний концерт", – підписали відео.
Відзначимо, що Володимир Кисельов – 68-річний російський бізнесмен, меценат, музикант, творець популярного гурту "Земляни", засновник холдингу "Російська медіагрупа". Він народився у Хмельницькій області в 1952 році, з 9 років ріс сиротою і виховувався в дитячому будинку.
У 2010 році Кисельовим був створений фонд "Федерація", який досі займається проведенням благодійних концертів. Відомо, що взимку на одному з концертів у "Льодовому палаці" виступив Володимир Путін. Усі гроші, зібрані на заході, повинні були відправитися в лікарні для підтримки дітей із онкологічними та офтальмологічними захворюваннями. Але батьки дітей заявили, що обіцяних коштів так і не дочекалися.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що рекордний гонорар, який Пугачова отримала за виступ на одному з корпоративів, досягав 400 000 євро. Цей випадок є єдиним в історії російського шоу-бізнесу.