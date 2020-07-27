Знаменита артистка Алла Пугачова засвітилася на дні народження найкращого друга Путіна, російського олігарха Володимира Кисельова.

Відео, як зірка запалює на заході, опублікували в Telegram-виданні Super.ru. На ньому співачка постала в чорному монохромному образі (відео дивіться нижче).

Так, на ролику видно, як Пугачова знімає на телефон виступ 20-річного сина олігарха Володимира, відомого як ВладиМир.

"Алла Борисівна на відстані витягнутої руки відчуває бюджет на наступний прощальний концерт", – підписали відео.

Відзначимо, що Володимир Кисельов – 68-річний російський бізнесмен, меценат, музикант, творець популярного гурту "Земляни", засновник холдингу "Російська медіагрупа". Він народився у Хмельницькій області в 1952 році, з 9 років ріс сиротою і виховувався в дитячому будинку.

У 2010 році Кисельовим був створений фонд "Федерація", який досі займається проведенням благодійних концертів. Відомо, що взимку на одному з концертів у "Льодовому палаці" виступив Володимир Путін. Усі гроші, зібрані на заході, повинні були відправитися в лікарні для підтримки дітей із онкологічними та офтальмологічними захворюваннями. Але батьки дітей заявили, що обіцяних коштів так і не дочекалися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, що рекордний гонорар, який Пугачова отримала за виступ на одному з корпоративів, досягав 400 000 євро. Цей випадок є єдиним в історії російського шоу-бізнесу.