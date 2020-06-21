Пугачова з найкращим другом викликали захват у мережі свіжим виглядом. Фото

Російська знаменита співачка, примадонна Алла Пугачова, викликала захват у фанатів, показавши новий знімок зі своїм другом.

Так, у кадрі разом із легендарною артисткою позував іменитий дизайнер Валентин Юдашкін. Фото опубліковано в Instagram.

"Відкинувши страх і скинувши маски, нам зустріч видалася казкою", – загадково підписала фото Пугачова, очевидно натякаючи на тривалу самоізоляцію через карантин.

Примадонна з Валентином Юдашкіним Instagram Алли Пугачової

Шанувальники примадонни розхвалили її з Юдашкіним за свіжий зовнішній вигляд, залишивши безліч компліментів на їхню адресу.

"Красуня! Розкішно виглядаєте, Алло Борисівно. Здоров'я вам і щастя зараз та завжди!" – пораділи шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова порадувала шанувальників новим роликом, на якому показала, як відвідала "підпільний" салон краси. Так, артистка показала, як їй фарбують волосся під час карантину, і побажала аудиторії, щоб "гіршого досвіду в них у житті більше не було".