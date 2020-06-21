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Пугачова з найкращим другом викликали захват у мережі свіжим виглядом. Фото

Єва Романова
Єва Романова
люди
3,5 т.
Алла Пугачова порадувала новим знімком

Алла Пугачова порадувала новим знімком

Російська знаменита співачка, примадонна Алла Пугачова, викликала захват у фанатів, показавши новий знімок зі своїм другом.

Так, у кадрі разом із легендарною артисткою позував іменитий дизайнер Валентин Юдашкін. Фото опубліковано в Instagram.

"Відкинувши страх і скинувши маски, нам зустріч видалася казкою", – загадково підписала фото Пугачова, очевидно натякаючи на тривалу самоізоляцію через карантин.

Примадонна з Валентином Юдашкіним

Примадонна з Валентином Юдашкіним Instagram Алли Пугачової

Шанувальники примадонни розхвалили її з Юдашкіним за свіжий зовнішній вигляд, залишивши безліч компліментів на їхню адресу.

"Красуня! Розкішно виглядаєте, Алло Борисівно. Здоров'я вам і щастя зараз та завжди!" – пораділи шанувальники.

Пугачова з найкращим другом викликали захват у мережі свіжим виглядом. Фото

Пугачова з найкращим другом викликали захват у мережі свіжим виглядом. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова порадувала шанувальників новим роликом, на якому показала, як відвідала "підпільний" салон краси. Так, артистка показала, як їй фарбують волосся під час карантину, і побажала аудиторії, щоб "гіршого досвіду в них у житті більше не було".

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