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25 березня • оновлено в 11:45
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Пугачова веде таємний бізнес: скандальний Разін відзначився заявою

2.5т
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Скандальний російський продюсер Андрій Разін заявив, що у співачки Алли Пугачової є таємний бізнес – артистка заробляє на нафті.

У коментарі виданню Собеседник.ru Разін сказав, що у примадонни є власна свердловина.

Андрій Разін

Андрій Разін

politsib.ru

"У багатьох артистів є власні свердловини. Одна з них працює тільки на Пугачову. Весь прибуток від неї капає в кишеню Алли. Там же є свердловина Філіпа Кіркорова. І багатьох інших артистів, імена яких я поки розкривати не буду. Але, повірте, це дуже відомі люди. Вони з нафтовиками дружать. І вони їм в знак подяки подарували по свердловині. А це дуже великий щоденний дохід, дуже великий", – говорить Разін.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

golos.ua

"Так що не думайте, що вони бідні. Вони все дуже багаті. Але жадібність не зупиняє людину. Тому бачите, що творять? Що Пугачова, що Ротару завжди були такими. Вони про здоров'я не думають , тільки про те, як хапнути побільше. У них це вроджене почуття – хапати, хапати до самої смерті. А їм треба терміново на пенсію! , – вважає продюсер.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

narodna-pravda.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Максим Галкін випадково показав, як Алла Пугачова виглядає вдома – без макіяжу й фільтрів.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Алла Пугачова Андрій Разін
Місце
Росія
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Кому шо, а какулям российские скважины спать не дают)
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Гоша Злой
Гоша Злой
Сергеев Артем, конечно мне не дает спать мысль о твоих 33 м2)))
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Иванова Елена
Иванова Елена
Сергеев Артем, российские))) они именно именные к тебе они не имеют никакого отношения!! а ты продолжай поддерживать свое вЯлиие!!! ой, то есть штаны))))))))))
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