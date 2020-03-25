Скандальний російський продюсер Андрій Разін заявив, що у співачки Алли Пугачової є таємний бізнес – артистка заробляє на нафті.

У коментарі виданню Собеседник.ru Разін сказав, що у примадонни є власна свердловина.

Андрій Разін politsib.ru

"У багатьох артистів є власні свердловини. Одна з них працює тільки на Пугачову. Весь прибуток від неї капає в кишеню Алли. Там же є свердловина Філіпа Кіркорова. І багатьох інших артистів, імена яких я поки розкривати не буду. Але, повірте, це дуже відомі люди. Вони з нафтовиками дружать. І вони їм в знак подяки подарували по свердловині. А це дуже великий щоденний дохід, дуже великий", – говорить Разін.

Алла Пугачова golos.ua

"Так що не думайте, що вони бідні. Вони все дуже багаті. Але жадібність не зупиняє людину. Тому бачите, що творять? Що Пугачова, що Ротару завжди були такими. Вони про здоров'я не думають , тільки про те, як хапнути побільше. У них це вроджене почуття – хапати, хапати до самої смерті. А їм треба терміново на пенсію! , – вважає продюсер.

Алла Пугачова narodna-pravda.ua

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