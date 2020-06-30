71-річна російська співачка Алла Пугачова показала шанувальникам своє обличчя без ретуші великим планом.

Так, своє селфі без фільтрів вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram і грайливо звернулася до фоловерів.

"У мене є свій лужок, приходь до мене дружок", – пожартувала артистка.

Пугачова показала обличчя без ретуші Instagram Алли Пугачової

На її пост бурхливо відреагували користувачі мережі. В тому числі його прокоментував і чоловік примадонни Максим Галкін, який в той час відпочивав разом зі своїм другом, співаком Миколою Басковим.

"Дружок вже в дорозі", – відповів Галкін.

Пугачова показала обличчя без фільтрів Instagram Алли Пугачової

Решта шанувальників засипали Пугачову компліментами з приводу її зовнішності. Багато з них відзначили, що 71-річна примадонна, незважаючи на свій вік, чудово виглядає.

"Алла Борисівна, яка ж ви красива! Ви постійно в такій чудовій формі, як у вашому віці вдається її підтримувати? Дуже струнка", – розхвалили артистку.

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом: фанати вражені

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом: фанати вражені

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом: фанати вражені

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом: фанати вражені

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом: фанати вражені

Пугачова показала обличчя без ретуші великим планом: фанати вражені

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно зірковий фотограф і режисер Роман Родін, який тісно спілкувався з багатьма російськими зірками, показав в мережі фото Алли Пугачової в купальнику.