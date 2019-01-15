Пугачова ледь не померла: Галкін прокоментував ''НП''

Чоловік російської примадонни Алли Пугачової, шоумен Максим Галкін прокоментував інформацію про те, що артистці стало погано на зйомках.

Заяву про самопочуття дружини він зробив під час телефонної розмови з журналістами Teleprogramma.pro, уточнивши, що жодної задухи не було.

Уточнюється, що гуморист був здивований інформацією про інцидент. За його словами, передача, про яку йшлося, знімалася ще в листопаді.

"Яка алергія? У неї все чудово. Просто є кілька сайтів, які породжують всю цю нісенітницю. Зйомка з Ігорем Ніколаєвим була 29 листопада. А сам Ніколаєв уже відпочиває в Майамі. Відтоді Алла ніде не знімалася", – наголосив Галкін.

Він додав, що алергії у Пугачової жодної немає, а така реакція буває тільки у нього самого.

"Вона посиділа і пішла не тому, що погано їй було. А тому, що треба було їхати. Так що менше вірте тому, що пишуть в інтернеті. Коротше, все добре", – заявив Галкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня з'явилася інформація, що Пугачовій стало погано на російському шоу "Сьогодні ввечері", що було присвячено 40-річчю творчості Ніколаєва.

Пізніше в мережі заявили, що Примадонна поскаржилася на сильне першіння в горлі, а потім виявилося, нібито у неї розвинулася алергічна реакція.

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