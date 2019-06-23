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"Прям як Лобода": Барських розлютив мережу оголеним фото

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Відомий український поп-співак Макс Барських розбурхав мережу еротичним фото в трусах.

Барських поділився знімком на тлі металевої палиці між ніг у своєму Instagram, чим дав поживу для роздумів своїм шанувальникам.

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Коментатори відразу почали обговорювати, що ж стирчить між ніг у артиста і розміри його пляжних трусів, а також довжину його ніг. "Довжина ніг ... З Лободою можна порівняти", "Здалося, що з трусів стирчить дещо, а це труба", - відзначили фоловери під постом. Також шанувальники відзначили худобу співака: "Худий, як сосиска", - писали під фото.

Раніше Макс міг показати ще більше

Раніше Макс міг показати ще більше

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"Прям як Лобода": Барських розлютив мережу оголеним фото

скрін Instagram Барських

"Прям як Лобода": Барських розлютив мережу оголеним фото

скрін Instagram Барських

"Прям як Лобода": Барських розлютив мережу оголеним фото

скрін Instagram Барських

"Прям як Лобода": Барських розлютив мережу оголеним фото

скрін Instagram Барських

"Прям як Лобода": Барських розлютив мережу оголеним фото

скрін Instagram Барських

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу вже потрапляли юнацькі фото оголеного Барських.

У травні-2019 Макс Барських потрапив в серйозне ДТП в Лос-Анджелесі, США. Його госпіталізували з підозрою на черепно-мозкову травму.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Макс Барських
Місце
Росія
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