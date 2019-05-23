"Проявляв інтерес": Гагаріна розповіла про домагання відомого в Росії продюсера

Популярна російська співачка Поліна Гагаріна вперше прокоментувала свої стосунки з продюсером Максимом Фадєєвим.

Як повідомляє "Экспресс газета", Гагаріна зізналася, що ще під час участі в проекті "Фабрика зірок" відмовила Фадєєву в інтимній близькості.

"Так, Макс проявляв до мене чоловічий інтерес. Але він людина конкретна. У нас відбулася розмова на цю тему. Фадєєв поставив питання так: "Або так, або ні". Я відповіла: "Ні". Він сказав: "Зрозумів. Дякую!", — розповіла Поліна.

Поліна Гагаріна і Максим Фадєєв

Також, за словами співачки, Максим "ніколи нікого не вмовляє". Також не було і помсти з його боку.

"Після "Фабрики" я пішла вчитися на актрису, де познайомилася з майбутнім чоловіком Петром Кисловим, народила від нього сина. У той час мені було не до сцени", — пояснила Гагаріна, чому пропала після шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Поліна Гагаріна викликала ажіотаж в мережі голим фото. Цей пост викликав у прихильників суперечливу реакцію, артистку підловили на брехні.

Дізнайся першим у нашому Instagram, коли у Меган Марк та принца Гаррі народиться дитина!