"Провокація проти Зеленського й Путіна": Разін розгромив росТБ за Україну

Відомий продюсер Андрій Разін слідом за Максимом Галкіним розкритикував російське телебачення.

Він назвав провокацією проти президента Володимира Зеленського та глави Кремля Володимира Путіна той факт, що на всіх федеральних каналах майже цілодобово обговорюють Україну. Про це продюсер гурту "Ласковый май" написав на своїй сторінці в Instagram.

"Вважаю, що канали "НТВ" й "Перший канал" потрібно переформатувати, тому, що Росія настільки втомилася від України та щоденної багатогодинної інформації про неї, що це – перебір. Росія, ми можемо хоча б на хвилину забути про них і поговорити, наприклад, про Білорусь. Так що ж це таке?" – обурився Разін.

Разін розгромив росТБ за Україну

За його словами, на росТБ куди не глянь, скрізь балакають виключно про Україну. У зв'язку з цим продюсер звернувся до колег з Кремля.

"Дорогі продюсери Кремля, зупиніть вже це свавілля. Просто вже чути неможливо, вже бачити неможливо мордобій, вже бачити неможливо одні й ті ж пики, які дратують все населення Росії. Мені здається, що це – провокація проти Зеленського і Путіна", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одному зі своїх концертів Максим Галкін розкритикував цензуру на російському ТБ і пожартував над вічним правлінням президента РФ Володимира Путіна, викликавши гнів у Держдумі.

Пізніше телепродюсер Леонід Мазор заявив, що у шоумена на тлі його висловлювань можуть початися проблеми з концертами, але, на його думку, це можливо, якщо чоловік Алли Пугачової почне висміювати владу на заходах у Москві.

Через скандал у мережі з'явилася інформація, що концерти Галкіна почали скасовувати. Шоумен в зв'язку із цим записав відеозвернення.

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