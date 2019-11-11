Противниця Маркл у королівській родині різко схудла: що з нею

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон вийшла у світ у сукні, яка підкреслила занадто тонку талію.

Фото з нової публічної появи дружини принца Вільяма були опубліковані в мережі.

Кейт Міддлтон Getty

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На кадрах, зроблених під час відвідування церкви St Martin-in-the-Fields, Кейт з'явилася у вбранні улюбленого бренду Emilia Wickstead. Синє строге плаття з довгим рукавом і поясом акцентувало увагу на тендітній постаті Міддлтон, зокрема на тоненькій талії.

Також здається, ніби з останнього виходу герцогиня схудла ще більше – аж надто худою виглядає вона на свіжих кадрах.

Кейт Міддлтон Getty

Втім, хвилюватися за здоров'я Кейт немає сенсу – Міддлтон уже давно активно займається спортом, що, очевидно, і допомагає їй скидати зайві кілограми.

Кейт Міддлтон Getty

Як раніше писав OBOZREVATEL, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон блиснула стрункими ногами у коротких шортиках. Сімейство взяло участь у регаті "Королівський кубок" біля берегів острова Уайт. Міддлтон і Вільям були присутні на церемонії відкриття і навіть брали участь у змаганнях, посівши місця шкіперів на двох яхтах.

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