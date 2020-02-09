"Просто вогонь!" Каменських показала гаряче відео в купальнику

Українська співачка Настя Каменських показала яскраве відео зі свого відпочинку. На ньому вона танцювала на пляжі в купальнику. Шанувальникам артистки дуже сподобався ролик і вони залишили десятки компліментів артистці.

Відео Каменських розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Настя Каменських instagram.com/kamenskux

Новини Настя Каменських в сексуальній сукні пообіцяла сюрприз на 14 лютого

"Красуня. Навчи Бузову так рухатися і співати", "Настя красуня", "Обожнюю! Така класна!", "Добре, що чоловік не проти. Інший би сказав моє, моє і тільки моє. Нікому не дам дивитися", "Крута", "Супер фігурка", "Відео просто вогонь", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Каменських показала струнку фігуру в купальнику. Однак фанати засудили її за фотошоп.

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