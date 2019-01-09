''Просто космос'': Седокова показала в мережі повністю оголені груди

Скандальна українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, поділилася відвертим знімком. На даний момент артистка відпочиває в США разом зі своєю молодшою дочкою, яка знаходиться під опікою колишнього чоловіка Седокової.

Зазначимо, що користувачам мережі сподобалося фото, яке співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує в короткому топі з напівпрозорої тканини.

instagram.com/annasedokova

"Сексі", "Красива", "Люблю тебе", "Ти така казкова", "Просто космос", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова похвалилася покупкою квартири в Москві.