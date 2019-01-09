''Просто космос'': Седокова показала в мережі повністю оголені груди

Скандальна українська співачка Анна Седокова, яка живе і працює в Росії, поділилася відвертим знімком. На даний момент артистка відпочиває в США разом зі своєю молодшою дочкою, яка знаходиться під опікою колишнього чоловіка Седокової.
Зазначимо, що користувачам мережі сподобалося фото, яке співачка розмістила на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позує в короткому топі з напівпрозорої тканини.
instagram.com/annasedokova
У Лос Анджелесі, в цю пору безумовно не так і сонячно, але зате так зігріває тепло близьких і коханих. Особливо одне маленьке сонечко. Вартові полюса переможені, так як зараз 23 і я пишу цей пост і не засинаю раніше моєї дочки. А ще, про мене так неймовірно Моніка піклуватися. Ми були в магазині і я її, звичайно, наносилася на руках, а вона вже височенна і не легка. Так спина так захворіла. Ми були в магазині і я, сильна женіщіна, раніше не подавала виду, сьогодні повертаючись з магазину з продуктами, раптом сказала, що у мене спина щось болить. Моніка раптом командним голосом говорить, а ну ка мама швидко в ліжко! Я сама продукти розкладу! Я їй - немає, навіщо, а вона дивиться на мене так 😠 і прям лається! Довелося лягти. Чую, як складає все і я подумала, може все таки не варто корчити завжди з себе супержінкою? А іноді дозволити собі слабкість. Іноді показувати, що тобі буває складно і все само прийде. Адже наші близькі іноді просто на знають, що нам складно або потрібна підтримка. У слабкості немає нічого такого поганого. Слабкість - це природна риса людського життя і за неї нас не кинуть. Не залишать ... PS Дивлюся зараз дуже смішний серіал "Матуся". Всім мамам рекомендую, коли здається, що щось пішло не так. Відразу подивіться і легше буде. А ще, покидайте мене свої улюблені серіали? Що можна побачити на канікулах? Мої улюблені: "Мислити як злочинець", "Менталіст", "Міські історії" (1 сезон) шикарний простий! Що ще з останнього? ❤️
"Сексі", "Красива", "Люблю тебе", "Ти така казкова", "Просто космос", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка, екс-вокалістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова похвалилася покупкою квартири в Москві.