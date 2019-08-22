"Просто бомба": 50-річна російська зірка розбурхала мережу пікантним фото

Російська телеведуча і актриса Евеліна Бледанс розбурхала мережу відвертою фотосесією, в якій знялася майже без одягу.

Відповідні знімки, на яких 50-річна зірка позує в прозорій тканині, вона оприлюднила на своїй сторінці в Instagram, викликавши ажіотаж серед шанувальників.

"Хочу виставити ці чарівні фото від моєї улюбленої Анастасії Петрової. А поговорити про інше. Вчора проходила проби на одну з головних героїнь у фільму жахів. Уявляєте?! А я ж ненавиджу ужастики! Але, роль аж надто цікава! Перед пробами переглянула пару серій "Мотель Бейтс", яка ж там крута головна героїня! Моя, як мені здається, схожа на неї", – підписала вона, запропонувавши шанувальникам розставити знімки "по градусу привабливості".

Евеліна Бледанс у відвертій фотосесії instagram / bledans

У коментарях були в захваті від зовнішністі зірки. Багато хто написав, що вона виглядає років на 18, але ніяк не на 50.

"Вам точно не більше 18. Прекрасна", "Всі люди як люди, а ви, ну просто богиня", "Фотки всі круті! А фільми жахів без красунь нікуди", "Як легка повітряна красива зефірка, яку не можна з'їсти", "Фото бомба", "Ви як гарна німфа", – захопилися в мережі.

Евеліна Бледанс в прозорій тканині instagram / bledans

Евеліна Бледанс показала стрункі ноги на пікантних фото instagram / bledans

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Бледанс порадувала шанувальників фотосесією серед квітів, де вона позувала в одній спідній білизні.

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