"Просила якомога швидше": стало відомо про останнє бажання Галини Волчек

Художня керівниця "Современника" Галина Волчек перед смертю хотіла знайти наступника.

Про останнє бажання легендарної актриси повідомляє видання "Актуальні новини" з посиланням на артистів театру, серцем якого вона була.

"Вона попросила якомога швидше знайти їй наступника, який взяв би на себе всі її справи", – йдеться в матеріалі.

Галина Волчек померла 24smi.org

Новини Опубліковано рідкісне фото правнучок Галини Волчек

Уточнюється, що одним з основних претендентів на посаду художнього керівника був Сергій Гармаш, якого артисти вважають таким же "суперечливим та спірним", як Волчек. Сам актор таку перспективу не коментував.

Галина Волчек хотіла в наступники Сергія Гармаша

Як повідомляв OBOZREVATEL, Волчек померла у лікарні у віці 86 років. За попередньою версією лікарів, це сталося від набряку головного мозку і легень. Раніше стало відомо, що стан артистки різко погіршилося.

Чим хворіла останнім часом легендарна актриса, можна прочитати в нашому матеріалі.

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