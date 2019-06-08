"Пропонували мільйони!" Винник розповів, як його заманювали в президенти

Український співак Олег Винник не планує йти в політику, проте йому пропонували мільйони доларів за рішення балотуватися в президенти.

Як повідомив артист, тільки легковажна людина здатна піти в політику заради грошей. Про це йдеться в "Світському житті".

"Олег Винник не продається. Це легковажно піти в політику, якщо тобі хтось платить гроші. А взагалі, мені пропонували мільйони доларів", - прокоментував співак.

Також Олег Винник повідомив, що не планує балотуватися до Верховної Ради.

Олег Винник УНІАН

"Ні, я не йду в парламент, і в політику теж. Це величезна відповідальність і це не жарти. Я підтримаю ту людину, яка доведе, що він все своє життя віддасть за нашу країну, за наших людей", - розповідав співак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про створення своєї політичної партії заявила і українська поп-діва Оля Полякова. Вона вказала, що це буде "перша жіноча партія в Україні", однак політична сила не піде на позачергові вибори до Верховної Ради в 2019 році, а спочатку набереться досвіду і тоді почне свою діяльність в парламенті. Раніше продюсер артистки вже говорив про наміри співачки піти в політику.

Після року роздумів в політику пішов і лідер "Океану Ельзи", співак Святослав Вакарчук. Через кілька тижнів після президентських виборів він публічно запустив партію "Голос" і оголосив про участь у виборчих перегонах.

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