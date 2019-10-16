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16 жовтня • оновлено в 18:48
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Пропагандист Корчевников засвітився у Києві з переможцем "Голосу країни": про кого йдеться

1.3т Читати матеріал російською

Російський пропагандист Борис Корчевников, через візит якого розгорівся скандал в Україні, зустрічався в Києві з переможцем шоу "Голос країни-7" Олександром Клименком.

Із ним та його дружиною Світланою кремлівський журналіст відвідав "Народний фестиваль православного кіно", а пізніше похвалився відповідним знімком в Instagram. OBOZREVATEL пропонує згадати, хто цей священик (відео в кінці сторінки).

Олександр Клименко, Борис Корчевников, матінка Світлана

Олександр Клименко, Борис Корчевников, матінка Світлана

instagram / b.korchevnikov

Протоієрей УПЦ Московського патріархату Олександр Клименко у 2017 році вразив членів журі українського вокального конкурсу. З моменту сліпих прослуховувань і до перемоги він був підопічним співачки Тіни Кароль.

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"Якого біса?!" Візит пропагандиста Кремля до Києва розгнівав українців

Журналісти дослідили сторінку протоієрея в соцмережах і знайшли репости цитат Леніна, посилання "проти братовбивчої війни" і критику українських телеканалів.

Найяскравіші виступи Олександра Клименка на шоу "Голос країни-7"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Корчевніков вільно розгулював на Покрову центром Києва та ділився фотографіями. Увагу на це звернули 15 жовтня. Через те, що пропагандисту дозволили в'їхати до України, в мережі розгорівся скандал.

Пізніше прикордонники та в СБУ пояснили, чому його пропустили, хоча в мережі є інформація, що йому заборонено в'їзд. OBOZREVATEL зібрав для читачів найсміливіші тези журналіста про Україну.

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Тема
Голос країни
Особа
Борис Корчєвніков
Місце
Україна
Теги
пропаганда скандали
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Южный Гарик
Южный Гарик
Интересно, что он, по мнению свидомых, пропагандирует? Вроде ведет программу, где знаменитые люди рассказывают о своей жизни....
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hunt andres
hunt andres
Плять! Да кому нужно ПРОБИРАТЬСЯ в ваш срагый .куив? Человек прилетел, снял что гадо и улетит из вашего гуана.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Что значит "пробравшийся"? Козьими тропами что-ли он пробрался или вплавь? Заголовок для лoxлов
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