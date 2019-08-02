Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Прокляття родини Кеннеді: що це і хто поки вижив

1.1т Читати матеріал російською

"Прокляття клану Кеннеді" забрало ще одне життя. Так, нещодавно стало відомо про смерть внучки американського політика Роберта Кеннеді і внучатої племінниці 35-го президента США Джона Кеннеді — Сірши Кеннеді Хілл.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив докладніше розповісти, що це за прокляття і хто поки вижив.

Сім'я Кеннеді була одним з найсильніших кланів Америки. У цієї сім'ї були гроші, влада і слава. Все, крім одного: можливості померти своєю смертю. Над ними немов тяжіло прокляття. З чуток, його причиною став глава клану, Джо Кеннеді, який образив старого ребе, який і наклав закляття.

Зазначимо, що найбільш загадковим вважається вбивство президента Джона Кеннеді, який керував США понад два роки. Однак зла доля почала переслідувати рід Кеннеді набагато раніше.

Прокляття родини Кеннеді: що це і хто поки вижив

Фото: russian.rt.com

Новини
У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

Фатальні події стали переслідувати родину Кеннеді з 1941 року. Так, внучка засновника династії Джозефа Роуз після невдалої операції збожеволіла і померла в психіатричній клініці. У 1944 році її старший брат Джозеф загинув на війні. Через чотири роки в автокатастрофі розбилася її сестра Кетлін Кеннеді. У 1963 році президент Джон Кеннеді втратив свого тримісячного сина, а через кілька місяців його самого убив Лі Освальд.

Прокляття родини Кеннеді: що це і хто поки вижив

Фото: fishki.net

Через п'ять років куля вбила і брата Джона — Роберта Кеннеді. Один з його синів переніс рак і йому ампутували ногу, інший помер від передозування наркотиками. У 1969 році в автомобільну аварію потрапив молодший з правнуків Патрика Едвард Кеннеді. Його машина вилетіла з моста і впала у воду. Він дивом врятувався.

Останніми смертями стала загибель сина президента Кеннеді Джона, який розбився на літаку разом зі своєю дружиною та її сестрою. І смерть внучатої племінниці 35-го президента США Сірша Кеннеді Хілл.

Прокляття родини Кеннеді: що це і хто поки вижив

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали в поштову скриньку вибуховий пристрій.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Джон Ф. Кеннеді
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel