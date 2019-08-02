Прокляття родини Кеннеді: що це і хто поки вижив

"Прокляття клану Кеннеді" забрало ще одне життя. Так, нещодавно стало відомо про смерть внучки американського політика Роберта Кеннеді і внучатої племінниці 35-го президента США Джона Кеннеді — Сірши Кеннеді Хілл.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив докладніше розповісти, що це за прокляття і хто поки вижив.

Сім'я Кеннеді була одним з найсильніших кланів Америки. У цієї сім'ї були гроші, влада і слава. Все, крім одного: можливості померти своєю смертю. Над ними немов тяжіло прокляття. З чуток, його причиною став глава клану, Джо Кеннеді, який образив старого ребе, який і наклав закляття.

Зазначимо, що найбільш загадковим вважається вбивство президента Джона Кеннеді, який керував США понад два роки. Однак зла доля почала переслідувати рід Кеннеді набагато раніше.

Фото: russian.rt.com

Новини У США невідомі намагалися підірвати Обаму і Клінтонів

Фатальні події стали переслідувати родину Кеннеді з 1941 року. Так, внучка засновника династії Джозефа Роуз після невдалої операції збожеволіла і померла в психіатричній клініці. У 1944 році її старший брат Джозеф загинув на війні. Через чотири роки в автокатастрофі розбилася її сестра Кетлін Кеннеді. У 1963 році президент Джон Кеннеді втратив свого тримісячного сина, а через кілька місяців його самого убив Лі Освальд.

Фото: fishki.net

Через п'ять років куля вбила і брата Джона — Роберта Кеннеді. Один з його синів переніс рак і йому ампутували ногу, інший помер від передозування наркотиками. У 1969 році в автомобільну аварію потрапив молодший з правнуків Патрика Едвард Кеннеді. Його машина вилетіла з моста і впала у воду. Він дивом врятувався.

Останніми смертями стала загибель сина президента Кеннеді Джона, який розбився на літаку разом зі своєю дружиною та її сестрою. І смерть внучатої племінниці 35-го президента США Сірша Кеннеді Хілл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомому фінансисту, засновнику фонду "Відкрите суспільство", Джорджу Соросу підклали в поштову скриньку вибуховий пристрій.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!