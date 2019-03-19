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Прокляття ''Останнього героя'': в смерті Началової побачили страшну закономірність

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Смерть російської співачки, зірки 90-х Юлії Началової, стала вже дев'ятою в низці смертей героїв колись популярної передачі "Останній герой".

Як пише Aif.ru, під час зйомок шоу з його учасниками відбувалося багато всього, але випадків загибелі на "Останньому герої" не було. Сьогодні ж, за межами знімального майданчика, їх переслідує лиха доля.

Юлія Началова, Децл, Сергій Бодров-молодший, Жанна Фріске

Юлія Началова, Децл, Сергій Бодров-молодший, Жанна Фріске

Фото: aif.ru

Перший сезон російського проекту "Останній герой" стартував у 2001 році. Всього до 2009 року в ефір вийшли шість сезонів шоу, в яких брали участь як зірки, так і звичайні жителі Росії.

Після смерті співачки Юлії Началової, яка також брала участь в шоу, у соцмережах вказали ще на вісім смертей її колег по цеху та проекту "Останній герой".

Так, росіяни згадали ведучого Сергій Супонєва, він трагічно загинув у грудні 2001 року. 38-річний телеведучий під час їзди по льоду Волги на снігоході не впорався з керуванням і врізався в частково сховані під льодом дерев'яні містки річкової пристані. В результаті аварії він отримав смертельні травми.

Сергій Бодров

Сергій Бодров

Фото: sobesednik.ru

Влітку 2002 року в горах Кавказу в результаті сходження льодовика загинув актор Сергій Бодров-молодший (актор був на піку своєї популярності, коли отримав пропозицію стати ведучим першого сезону "Останнього героя"). Згодом на місцевості вдалося знайти тіла двох десятків загиблих. Понад 100 осіб, в тому числі 42 члена групи Сергія Бодрова, пропали без вісті. Всі вони були поховані під шаром льоду, бруду і каменів товщиною в кілька десятків метрів.

У 2003 році переможницею четвертого сезону шоу стала його учасниця Яна Волкова. "Жінка з важкою долею", як називали її згодом, зізнавалася, що стала рватися на шоу, побачивши перші серії першого сезону. У січні 2018 року вона померла в Луганську. На момент смерті Волковій було 55 років.

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Один з найяскравіших учасників першого сезону Сергій Сакін став дійовою особою першої любовної історії в рамках даного проекту. У листопаді 2017 року Сакін збирався відправитися з Ярославської області в Москву автостопом. У столиці він так і не з'явився, і близькі звернулися в поліцію. Його тіло знайшли лише в травні 2018 року в 50 метрах від того місця, де його востаннє зафіксували живим вуличні камери спостереження. Ознак насильницької смерті на тілі не було. Учаснику "Останнього героя" було 40 років.

Жанна Фріске

Жанна Фріске

Фото: kp.ru

Російська співачка Жанна Фріске взяла участь в 4 сезоні проекту і успішно дійшла в ньому до фіналу. Там же Фріске поступилася перемогою Яні Волковій. У 2013 році, після народження сина, у співачки виявили неоперабельну пухлина мозку. Не допомогли ні десятки мільйонів рублів, які зібрали на лікування телеглядачі, ні зусилля кращих лікарів, ні стійкість самої Жанни. Артистка померла 15 червня 2015 року у віці 40 років.

Децл

Децл

Фото: facebook.com

Брав участь в шоу і російський репер Кирило Толмацький, більш відомий під сценічним ім'ям Децл. Поява музиканта в четвертому сезоні було досить несподіваним для тих, хто звик до його образу "юного бунтаря з великими фінансовими можливостями". У ніч на 3 лютого 2019 року Децл раптово помер після концерту в Іжевську. Толмацькому було 36 років.

Радянська актриса Віра Глаголєва та співак, композитор Кріс Кельмі були учасниками третього сезону "Останнього героя". Кельмі брав участь в шоу з самого початку, а Глаголєву ввели на 25-й день в якості джокера. Обидва не дійшли до фіналу, обох сьогодні немає в живих.

Віра Глаголєва та Кріс Кельмі

Віра Глаголєва та Кріс Кельмі

Віра Глаголєва померла 16 серпня 2017 року клініці Шварцвальд-Бар в Німеччині від онкологічного захворювання. Їй був 61 рік. Кріс Кельмі - 1 січня 2019 року. Помер в своєму будинку в селі Новоглаголево Наро-Фомінського району Московської області. Йому було 63.

  • Нагадаємо, 38-річна Юлія Началова останнім часом перебувала у вкрай важкому стані. На початку березня стало відомо про її погане самопочуття, а вже 11 числа вона була госпіталізована в реанімацію з критично високим рівнем цукру в крові. Разом з цим виникли й інші ускладнення, серед яких пневмонія, сепсис та гангрена.

  • Як писав раніше OBOZREVATEL, зірки російського шоу-бізнесу масово відреагували на смерть виконавиці. Не залишилася осторонь і примадонна російської естради Алла Пугачова. 69-річна співачка також опублікувала в Instagram пост, традиційно додавши до нього неоднозначне коментар.

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Особи
Юлія НачаловаЖанна ФріскеДецл (Кирило Тлумацький)Віра ГлаголєваКріс КельміСергій БодровСергій Бодров-молодший
Місце
Росія
Теги
Новини Росіїсмертьшоу
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