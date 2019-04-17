"Програли війну": в мережі з'явився фільм про битву за українську музику з Росією

У мережі з'явився фільм "Битва за українську музику": між зрадою і перемогою", в якому найвідоміші вітчизняні діячі розповіли про плюси і мінуси українського шоу-бізу.

У фільмі, який з'явився на Youtube-каналі видання "Слух" український продюсер Михайло Ясисинський зазначив, що Україна зазнала культурну поразку в боротьбі за сучасну молодь. За його словами, він не знає, як вирішити цю проблему.

На питання про те, чи програв український шоу-бізнес "битву за молодь", Ясинський відповів, що так.

"Я не знаю, що потрібно робити, для того, щоб ми могли конкурувати з тим, що роблять наші сусіди. Вони роблять музику, яка подобається нашої молоді і за ці чотири роки ми, в певному сенсі, програли війну за молодь. Ми не програли війну за шоу-бізнес в цілому, але за певне покоління, яке ще вчора слухало українську музику", - говорить продюсер.

У той же час виконавець Іван Дорн сказав, що він не згоден зі словами про поразку. "Ми боремося за молодь, але за ту, у якої є неординарний смак. У битві за таку молодь ми не програли".

Як раніше писав OBOZREVATEL, композитор і музичний продюсер Євробачення в Україні Руслан Квінта заявив, що представник Росії на пісенному конкурсі Євробачення-2019 Сергій Лазарєв не зможе перемогти в Тель-Авіві через слабку пісні.

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